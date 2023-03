Compartir Facebook

¡Cansada, pero feliz! Luciana Fuster dejó un intrigante mensaje a todos sus fanáticos en redes sociales. La integrante de EEG preocupó a más de uno al postear una foto con la descripción “cansada, pero feliz”. Es por ello que decidió aclarar lo puesto en Instagram mediante una serie de historias, donde cuenta el porqué del post.

La popular “Lu” explicó su rutina diaria y aseguró que se siente cansada debido a diversas actividades que cumple a lo largo del día. Para Luciana, es más que complicado dividir su jornada entre su trabajo en la radio, Esto es Guerra y su preparación para el Miss Perú 2023.

“Mis días empiezan muy temprano. Me despierto a las 7.00 a. m. más o menos, me ducho, desayuno o lo que alcance a hacer. Tengo radio hasta el mediodía. De frente, me tengo que ir al canal, muchas veces, por los ensayos de baile que son dos o tres horas y estoy todo el día. Muchas veces, me quedo sin almorzar por intentar que mi trabajo salga muy bien”, contó Luciana mediante historias en Instagram.

De igual manera, afirmó que, pese a que le gusta lo que hace, hay algunos días en los cuales el nivel de estrés es muy fuerte. Pese a ello, trata de dar lo mejor de sí para poder hacer todo bien y sacar adelante sus diversos proyectos. Sin lugar a dudas, Luciana Fuster «chambea» duro y parejo y lo deja notar en sus redes sociales.

“Tengo días de mucho cansancio, estrés. Tengo muchas cosas mezcladas porque soy humana, porque me pasa de todo”, agregó Luciana.

“A todo el mundo le pasa diferente cómo expresa o cómo siente esos momentos. Yo me encierro, no quiero que nadie me diga nada porque lloro, porque saben que yo soy bien llorona y, finalmente, las cosas me están saliendo bonitas”, finalizó Luciana.