Luciana Fuster furiosa con los conductores de Lima: “Harta me tienen”

En un nuevo amanecer, la modelo Luciana Fuster salió a cumplir con sus tareas diarias, sin imaginar el dolor de cabeza que le traería conducir por las calles de Lima.

La también influencer se mostró fastidiada por la forma de conducir de algunos conductores y aprovechó en dar algunos consejos. A través de redes sociales, la popular ‘Lu’ compartió algunas palabras.

“¿Podemos educarnos un poquito como sociedad? Algo que veo mucho cuando estoy por las calles es que los carros se esmeran por no dejarte pasar, te tocan el claxon…¡No entiendo! Es tan ilógico, me molesta mucho”, dijo en un primer momento.

“Si ves a un carro que está saliendo y está en retroceso, déjalo salir, o sea todos se pegan y esmeran a que no debo salir, ¿Quieren que no salga nunca?”, agregó claramente frustrada.

Luciana Fuster denuncia intento de hackeo

La modelo e influencer Luciana Fuster no puede estar tranquila. La integrante de ‘EEG’ utilizó sus redes sociales para denunciar que viene pasando por varios intentos de hackeo a su número de celular mediante la aplicación de WhatsApp.

“No puedo creer a lo que ha llegado la gente. Desde ayer (viernes) en la noche me empezaron a llegar mensajes de texto con el código de WhatsApp… Algún infeliz está tratando de registrar mi número en su teléfono. ¡basta ya!. En serio no es algo gracioso. Les habló así media sonriendo porque me cuesta entender que haya gente tan enferma, pero está mal “, expresó al inicio.

Luciana Fuster manifestó su molestia con sus seguidores que no le ofrecieron su apoyo y que la juzgaron por supuestamente no cuidar su información personal. “

Lo que más me sorprende es que les cuento algo y algunos de ustedes me contesta “ja, ja, ja”, “tienes que tener cuidado”.

