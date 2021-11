¿Luciana Fuster habría manejado en estado de ebriedad?

Compartir Facebook

El programa ‘Amor y Fuego’ reveló que Luciana habría manejado su auto luego de haber estado bebiendo en el ‘cumple’ de Korina Rivadeneira.

‘Amor y Fuego’ resaltó la infracción de tránsito en la que habría incurrido Luciana Fuster, por presuntamente manejar en estado de ebriedad. Y es que horas antes de llegar hasta su auto, Lucianita compartió en redes lo bien que la pasaba en el cumpleaños de Korina Rivadeneira.

En algunos de los clips que compartió la modelo estaba con bebidas en la mano, las mismas que serían alcohólicas. Cuando las cámaras de ‘Amor y Fuego’ se le acercaron a Luciana a su salida de la reunión con Korina, ella no dijo mayor palabra y subió directamente hasta su auto.

“Voy a brindar, le digo, agarra tu trago y ya lo tiene. Voy a brindar por la mujer más hermosa de este mundo. Por la más talentosa de este mundo», dice Luciana en uno de los clips que compartió en redes. Se desconoce si efectivamente Luciana estaba con tragos encima o tal vez solo había ingerido bebidas sin alcohol.

Lo cierto es, que su comportamiento en los clips compartidos en redes sociales, indicaría que sí habría bebido alcohol, al menos en cantidades mínimas. Afortunadamente, Luciana no tuvo ningún accidente que lamentar y tampoco se ha pronunciado respecto a esta situación.

El ‘chico reality’ tuvo la mala suerte de, en pleno juego de ‘Esto es Guerra’, toparse con una imagen de Flavia Laos y los nervios lo atacaron.

Patricio Parodi y Luciana Fuster siguen dando de qué hablar. Esta vez, fue el ‘Pato’ quien quedó al fresco por una mala suerte en los juegos de ‘Esto es Guerra’. Y es que el equipo de ‘Pato’ estuvo jugando a las charadas, en donde Luciana Fuster era la encargada de adivinar.

Las imágenes para describir aparecen de forma aleatoria y Patricio tuvo la mala suerte de que la imagen que le tocó, fue la de su ex pareja, Flavia Laos. Al ver la imagen, ‘Pato’ se quedó en shock, por los nervios incluso se pasó del micrófono y hasta estuvo en silencio por unos segundos.

Él dijo lo siguiente sobre los supuestos nervios de ese momento: “Nervioso cero, obviamente quise hacerme chistoso y es parte de la chacota, quien no se ríe y no tiene correa perdió, si ya me lo pusieron, tuve la mala suerte, lamentablemente coincidió”.

Parece que ‘Pato’ no se hace problemas con nada y asegura que todo lo toma a broma. Incluso sus amigos del programa, como Jota y Facundo, lo molestaron y él lo toma con humor, y dice que él “aguanta nada más”.

