«No voy a permitir que me sigas difamando», Luciana Fuster le responde a fotógrafo que afirma que lo trató mal

Luciana Fuster le respondió fuerte y claro al fotógrafo que la tildó de ser una malagradecida y que incluso lo trató mal en el Miss Grand international.

La influencer usó sus redes sociales para responderle al fotógrafo que viene acusándola de no ser una persona sencilla que por el contrario tiene aires de diva.

Lo ‘cuadra’

Carlos Checa, fotógrafo oficial del ‘Miss Grand International’ hace unos días afirmó que Luciana lo trata mal por lo que tuvo fuertes calificativos para la ex chica reality.

«Le hago videos y ella me trata mal. (…) Le dije: ‘Sabes qué, Luciana, yo no estoy haciendo esto por ti, lo estoy haciendo por los fans de Perú. En realidad, después de todo lo que me has hecho, cómo me has tratado, no es por ti, es por ellos’», comentó el fotógrafo del “Miss Grand Internacional”.

Ante estas declaraciones la modelo no se quiso quedar callada pues considera que están tratando de dejarla mal parada con su público.

“Hola, Carlos. No voy a permitir que me sigas difamando (…) Hicimos un paseo en carritos de golf y con todo el viento, yo estaba despeinada. Al llegar, él quiso tomarme una foto diciéndome: ‘ponte, a ver sonríe’ (con el teléfono en mi cara) a lo que claramente respondí: ‘no, no, no, ahorita no, que estoy despeinada’. Él me dijo: ‘no, estás bien’”.

Mira también: ¡Muy sospechoso! Estrella Feijoó denuncia el robo de camión con sus instrumentos con presencia policial

Además, indicó que el fotógrafo fue malcriado con ella ya que no tuvo ni una pizca de respeto por ella y se justificó afirmando que si le toma fotos no es por ella sino por el Perú.

“A los 10 segundos pasa por mi lado y me dice: ‘Lo hago por Perú, no por ti, porque me caes mal’. Me quedé tonta y con las chicas no entendíamos nada”, agregó indignada Luciana Fuster.

¿Qué dijo Jessica Newton?

En varias historias de Instagram, Jessica Newton, organizadora del Miss Perú, escribió algunas líneas defendiendo a Luciana Fuster ante la polémica desatada el pasado 09 de octubre.

“No pierdan su tiempo tratando de aclarar rumores falsos. Quienes los generan, lo que buscan es atención. Enfóquense en sus metas, no pierdan tiempo con personas que utilizan a otros para ser foco de atención porque, si hablasen de sus propias vidas o logros, nadie voltearía a mirarlos”, escribió la empresaria.

Cabe mencionar que los fanáticos de Luciana Fuster inundaron la cuenta de Instagram de Carlos Checa, donde le dijeron de todo: “Hablaste mal de Alessia y de Janick, las dos peruanas, ¿ahora de Luciana también? el enemigo de un peruano es otro peruano«.

«Que triste que así quieras sobresalir”; “jamás un peruano hubiera reaccionado como tú lo has hecho, qué falta de empatía de tu parte”, fueron otros comentarios.

Mira también: ¿Se separaron? Daniela Darcourt publica emotivo video y fans creen que terminó su relación con Jeremy

Hasta el momento la presencia de Luciana Fuster viene siendo aplaudida por miles de peruanos que consideran que es una excelente representante para nuestro país.