Luciana Fuster lució zapatos de más de 3 mil soles: “Son gustitos”

La influencer apareció en el programa ‘En Boca de Todos’ luciendo un par de zapatos de una exclusiva marca europea que cuesta más de 3 mil soles.

Luciana Fuster sí que está aprovechando su momento de fama para facturar en todo lo que pueda. Ella estuvo de invitada en el programa ‘En Boca de Todos’ y llegó nada más y nada menos que con uno de sus mejores zapatos.

La influencer llegó con un vestido negro y un par de tacos que no pasó desapercibido para nadie, menos para Tula Rodríguez, conductora del programa. Ella fue la que notó el detallito que llevaba Luciana en los pies y no dudó en sacarla al fresco.

“¡Que creída! Pero cómo le habrán pagado que miren esos zapatos carísimos, son de catálogo”, inició diciendo. Luego le pidió a Maju Mantilla que suelte el nombre de la marca que aquellos zapatos, frente a una Luciana avergonzada. “Son Saint Laurent”, dijo Majo.

El programa se encargó de buscar cuánto costaba aquel par de zapatos y descubrieron que en precio de oferta estaba alrededor de 3 mil soles. “Cuestan S/. 2,998 en oferta, y su precio normal es de S/. 3,664”, dijo Gino Pessaresi.

Luciana no se hizo problemas y dejó en claro que esos zapatos son parte de los gustitos que ella se da. “Mi mamá me va a matar, ella me dice que ahorre pero bueno, son gustitos, para eso trabajo”, señaló.

La modelo Luciana Fuster llegó como invitada al set de ‘En boca de todos’, y fue consultada sobre su relación con Patricio Parodi. Sin embargo, la chica reality respondió que está ahorrando para comprarse un departamento.

“En verdad, no es un tema del que estoy muy pendiente, pero yo creo que uno trabaja justamente para estas cosas a futuro. Para tener sus propios bienes, sus propiedades, entonces con todo el trabajo que vengo haciendo durante tanto tiempo, desde que entré a la televisión y en todos lados, yo creo que mi plata principalmente va para esas cosas”, dijo.

En ese sentido, Maju Mantilla le preguntó si es que ya estaba en búsqueda de mudarse en poco tiempo, ya sea sola o con su actual pareja. “No, no estoy en búsqueda, pero voy a seguir ahorrando y guardando para lo que realmente se necesita”, dijo muy emocionada.

