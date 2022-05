Luciana Fuster no descarta postular al Miss Perú: “tengo conversaciones con Jessica Newton”

Compartir Facebook

Luciana Fuster se refirió al certamen de belleza Miss Perú, y dejó abierta la posibilidad de concursar en la organización direccionada por Jessica Newton, la misma con la que tendría una muy buena relación desde hace mucho tiempo.

“Desde hace mucho tiempo he tenido conversaciones, de hecho, alguna vez publicamos una foto con Jessica Newton, pero siempre había querido escapar un poco. Como lo dije en el video, cada vez estoy más cerca, aún no es algo al 100%, pero la idea ya está”, declaró a América Espectáculos.

En el mismo espacio, la también influencer comentó si dejaría ‘Esto es guerra’ por participar en el certamen de belleza. “Esto es guerra es mi trabajo desde soy chiquitita, así que es complicado, no puedo decir de la noche a la mañana que quiero, el tema del Miss Perú se tiene que conversar, es algo que se tiene que ver con tranquilidad y siempre decidir lo mejor”, agregó.

Korina Rivadeneira sueña con más hijos: “quiero una familia enorme”

La exchica reality Korina Rivadeneira llegó como invitada al canal de Youtube ‘La Linares’, espacio manejado por Verónica Linares, pero que escapa de lo acostumbramos a verla. Esta vez, con una temática más de espectáculo.

En una parte de la entrevista, la también actriz aseguró que sus dos hijos son idénticos a su esposo, por lo que espera que, si Dios le regala una tercera criatura, se pareciera ojalá a ella. “Lara se parece a Mario (Hart), este (su segundo hijo) es un clon. Ojalá el tercero se parezca a mí. Yo quiero más (hijos), si se puede tenemos, si no, bueno, ya no. Yo si quiero tener una familia enorme”, dijo Korina Rivadeneira.

“Yo soy un poquito loquita, Mario es mi equilibrio, yo creo que por eso estamos tan enamorados y nos va tan bien en nuestra relación. Él es un extremo y yo soy otro”, agregó la modelo venezolana.

Asimismo, la esposa de Mario Hart acotó que sus dos embarazos son totalmente distintos pues con Lara, la primera, podía hacer deporte; sin embargo, ahora siente una gran carga y tiende a descansar más. “Estoy mucho más tranquila, pero intranquila a la vez. En el embarazo de Larita estaba muy activa y hacía deporte todos los días durante los 9 meses, en este embarazo no he hecho absolutamente nada porque he tenido demasiado trabajo y me canso más… Me siento mal porque me gusta hacer deporte y no he podido”.

