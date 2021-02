Luciana Fuster revela que se irá a México y dejará Esto es Guerra

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Vienes y te vas. La modelo e influencer, Luciana Fuster, ingresó por todo lo alto al programa de competencia, Esto es Guerra, pues fue presentada como un gran refuerzo. Sin embargo, parece que no estará toda la temporada, ya que reveló que dejará el reality.

En entrevista con un programa de espectáculos, Luciana confesó que su estadía por EEG solo es de unas semanas, pues tiene una oferta laboral para emigrar a México y continuar su carrera en tierras aztecas.

También te puede interesar: Corazón Serrano celebrará sus 28 años este viernes con un gran concierto virtual gratuito

Lamentablemente para sus seguidores, la modelo solo está esperando el llamado para hacer maletas y subirse al avión. Sin embargo, espera que ese momento demore para disfrutar de su participación en Esto es Guerra.

“De hecho, yo en poquitito tiempo tengo que viajar. Estoy viendo la fecha exacta en la que me tengo que quedar. Me voy para México y me voy a trabajar. (…) Sí, es verdad, mucha gente decía que me quedaba por México o Miami. Lo cierto es que estoy viendo planes ahorita en México, no sé la fecha exacta de hasta cuándo estaré en EEG, espero que sean un par de semanas más”, mencionó Luciana Fuster.

Como se recuerda, la modelo se paseó por programas de Televisa, causando gran impresión en la audiencia mexicana y, al parecer, llenó los ojos de la producción “charra”.

También te puede interesar: Katia Palma sobre su vida amorosa: “He tenido vagos y mantenidos”