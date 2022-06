Luciana Fuster se prepara para postular al Miss Perú 2023: “es un orgullo nacional”

Compartir Facebook

Luciana Fuster parece haberse convencido de participar en el Miss Perú, luego de recibir gran apoyo de parte de sus seguidores quien claman por verla en la pasarela en el próximo certamen.

“Yo lo he dicho ya y todo indica que el próximo año estaría postulando, todavía no lo sé”, dijo Luciana Fuster en América Espectáculos. “Es un tema que sí tendría que ver porque, como lo he dicho muchísimas veces, es bastante sacrificado y es bastante entregado, es representar un país completamente si es que se ganara la corona”, dijo.

“Yo creo que por ahí va, pero todavía no hay nada concreto, aparte tengo que seguir viendo cómo cierro este año, qué proyectos tengo para el próximo y, si es que se da, por mí feliz”, agregó.

Miss Teen

La chica reality también recordó la vez que se coronó en el Miss Teen Perú: “Yo gané aquí en el 2015, casi a fines de año, y al año siguiente, en el 2016, me fui a Brasil por la corona de Miss Teen Pageant International y también la gané, entonces tuve un añito más de reinado, 2016-2017, y ya luego fui a entregarla (la corona)”.

“Cada concurso es distinto, todo depende de una misma, de las ganas que le ponga, del esfuerzo que le ponga, de si realmente es lo tuyo, si realmente lo quieres, entonces es perseguir un sueño, el sueño que persiguen muchísimas chicas alrededor del mundo entero, olvídate, no es que compite solamente Latinoamérica, no compite solo Europa, no, es el mundo entero, entonces sí es algo bastante complejo y es bastante lindo poder representar a un país, es un orgullo nacional”, agregó.

La influencer también comentó que convertirse en Miss Perú conlleva una gran responsabilidad y trabajaría por la educación del país.

“Yo creo y para mí todo parte de la educación, para mí la educación es algo global. Sin educación no hay respeto, sin educación no hay empatía, sin educación no hay entendimiento y yo creo que de ahí parte todo, es básico”.

