Luciana Fuster sobre Mario Irivarren: «Usa más maquillaje que yo»

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Ampay! Luciana Fuster puso al descubierto uno de los secretos mejor guardados de Mario Irivarren en una divertida historia que compartió desde su cuenta de Instagram y es que el chico reality ‘usa más maquillaje que ella’.

La influencer y conductora de radio mostró su día a día en el programa que ambos conducen y, a modo de broma, le dijo a Mario que les tomarían unas cuantas fotos, por lo que pidió que ‘trajera su maquillaje’.

«¿Mario y tu maquillaje lo has traído?», pregunta Luciana mientras enfocaba a Mario para su historia. «En mi mochila», responde este desatando las risas de su compañera de radio. «No puedo creerlo», replica ella.

Mira también: Jazmín Pinedo responde a sus críticos: «Seré un esqueleto, pero feliz»

«Es una locura… o sea yo no lo creía. Yo siempre había escuchado que la gente decía ‘Mario se plancha el pelo’, ‘Mario se echa base’ y yo le dije por molestar en una historia que nos iban a tomar y me dice ‘En mi mochila'»

«Y en serio lo tenía ahí… sacó un neceser, sacó una base y me dice ‘Esta es más espesa que la otra, tengo corrector de ojeras’ y yo solo llevo para hacerme las cejas», agregó poco después sin poder aguantar la risa.

¿QUÉ DIJO MARIO?

«No voy a negar que tengo mi estuche de maquillaje, pero no lo uso, (por ejemplo ahora) no tengo nada de maquillaje… sino que a lo largo de mi vida me he ido comprando y cuando tengo sesión de fotos sí me maquillo», desmintió Irivarren al ser consultado sobre este hecho desde su auto.

Poco después le preguntaron sobre lo que dijo Luciana acerca de que ella usa menos maquillaje que él a lo que Mario respondió «que no se haga la loca» haciendo alusión a que ella siempre ‘se pintarrajea’ para los ‘en vivo’.

Mira también: Paula Manzanal sobre Sheyla Rojas: «Para mí, ella tiene para bastante en el exterior»