Luciana Fuster sorprendió a todos al ponerse curioso apodo en redes sociales: “Barbie latina”

La ex de Austin Palao compartió unas sexys fotografías en sus redes sociales y sorprendió a más de uno al llamarse a sí misma una “Barbie latina”.

Luciana Fuster emociona siempre a sus más de 4 millones de seguidores en redes sociales. Ella comparte fotografías suyas en las que todos sus fans halagan su belleza y su esbelta figura.

Sin embargo, Lucianita sorprendió al compartir unas fotografías en ropa interior que la hacían lucir indudablemente sexy. Pero la parte más inesperada fue que se llamara a sí misma como “Barbie latina”, que fue lo que escribió en la descripción de las fotos.

“Barbie latina. Procura que tus palabras sean dulces y suaves por si algún día tienes que tragártelas”, escribió Lucianita.

La modelo se llevó los elogios de todos sus seguidores que enaltecían su belleza y apoyaron su apodo de ‘Barbie’. “¡Diosa!”, “¡Dios mío, eres hermosa!”, “Barbie de todo el mundo”, “¡Bonita!”, “La más hermosa”, “Una diosa”, “Wow eres una diva y la Barbie latina”, eran algunos de los comentarios de sus seguidores.

Entre los que también resaltó el comentario de Gabriel Coronel, el supuesto saliente venezolano de Lucianita. Gabriel le dejó un corazoncito en los comentarios de la foto, y ella le respondió con uno igual, así que los rumores de un romance entre ellos se hacen cada vez más fuertes.

Samuel Suárez estuvo respndiendo preguntas de sus seguidores en ‘Instarándula’, acerca de nuevas actualizaciones de la gente de ‘Chollywood’. Sin embargo, dado el enfrentamiento de los ‘guerreritos’ de Perú y México, los seguidores preguntaron por algún chisme de ese tema.

‘Samu’ decidió responder a la pregunta y revelar que Patricio Parodi no tiene nada con Rosángela Espinoza. A pesar de los juegos de miraditas, y el romance que quisieron armar en el programa, ‘Samu’ afirmó que no entre ellos no hay nada más que una amistad.

“Tengo un buen chisme, así que Flavia (Laos) siéntate por favor, tu agüita de azahar, contrólate…Saben que han estado vinculado a Patricio Parodi con Rosángela, pero ahí no pasa nada”, inició diciendo ‘Samu’.

Luego de pedirle a Flavia Laos, la ex de Patricio Parodi, que respire hondo por la noticia que va a soltar, ‘Samu’ soltó la bomba. El periodista dijo que ‘Pato’ no tiene nada con ‘Rous’, pero con Luciana Fuster, sí.

“Dicen que Patricio Parodi estaría en unos coqueteos bravos con Luciana Fuster, así que vayan olvidándose de vincularlo con Rosángela, porque por ahí no es la cosa y yo sé por qué se los digo”, reveló finalmente Samuel.

