Luciana Fuster vivió tormento para volver al Perú

Después del gusto vino el disgusto. Luciana Fuster contó que no le fue nada fácil retornar al Perú luego de estar más de una semana en México, en donde cumplió una recargada agenda de entrevistas entrevistas para Televisa y TV Azteca y además tuvo la posibilidad de conocer en persona al cantante colombiano Sebastián Yatra.

La integrante de ‘EEG’ contó al borde del llanto en su cuenta de Instagram que nunca imaginó pasar tantas dificultades para retornar al país y es que en el aeropuerto mexicano las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19 se han vuelto extremas. Dos veces le cancelaron el vuelo y recién ayer pudo regresar al país.

“Yo tenía que regresar al Perú el domingo, pero por todo el tema del COVID-19 y lo colapsado que está todo acá (por la pandemia) se complicó. La aerolínea con la que viajamos solo tiene un horario de vuelo en el día así que estaba supercomplicado”, señaló la Luciana.

Y, cuando ya había conseguido la prueba, gestionado el vuelo y a punto de abordar el avión el martes pasó lo inesperado. “Me pidieron una declaración jurada que tenía que llenar, que no tenía idea, era una cosa sanitaria. El punto es que empecé a llenarlo, había cosas que no entendía’”, contó Fuster que nadie la ayudaba con el trámite.

“El servidor se cayó por la cantidad de gente que intentaba llenar (el documento). No podía terminar de llenar esa vaina. Entonces fue un desastre, cerraron el vuelo y me quedé afuera… Estoy feliz de estar acá, pero siento que ya tenía que regresar. Ustedes no se pueden imaginar la lloradera, la frustración en el aeropuerto”, relató entristecida la modelo que en un nuevo que publico antes de abordar confesó que hace unos meses se contagió de Coronavirus “aunque todo fue leve, lo que perdí fue el sentido del gusto y olfato por dos meses

