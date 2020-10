Compartir Facebook

Después de las duras críticas de Magaly Medina a través de su programa Magaly Tv La Firme en contra de los chicos reality Mario Irivarren y Luciana Fuster, los también conductores radiales aprovecharon en dar su descargo esta mañana.

Quien decidió responder primero, de forma indirecta a la ‘Urraca’ fue Mario, quien indicó: «Ha pasado algo sin precedentes y algo que involucra a los dos y a la radio en general (…) Pues gracias a esos locutores que contratan el día de ayer salieron los resultados del rating de las radio y estamos muy contentos. Gracias a todos los que responden las encuestan. Estamos muy felices todos los de la radio”.

Poco después le siguió Luciana Fuster le siguió el hilo, bastante contenta por el resultado que han tenido con el público.

«(Dicen) esos locutores que contratan (…) Con la cuarentena han habido cambios muy fuertes y bajó el rating porque la gente no se levantaba temprano y ahora todo se ha vuelto a acomodar y además entro Mario Irivarren al programa y todo se ha acomodado”.

¿QUÉ DIJO MAGALY?

Molesta por los ‘nuevos opinólogos’ de la farándula, la Urraca arremetió en contra de los chico reality con duros calificativos.

“La misma frivolidad, tremenda estupidez la que tenemos que escuchar en las mañanas, la verdad yo no me lo soplaría, o sea a mi me dicen un programa radical conducido por estos dos calabazones y ni hablar. Hay gente tan instruida e inteligente como Galdós que por favor que los escucho feliz, pero a este par Dios”.

«Se terminan riendo, que le paguen su millón que nos dejen cojos…o sea la misma estupideces. Ellos critican eso y terminan burlándose de eso, así como lo hicieron cientos y cientos en las redes. Si van a hacer algo serio termínalo bien, aterrízalo bien, con un análisis y luego terminan diciendo: que nos dejen cojas. ¿Para qué se han desgastados? Esto es antológico”.

