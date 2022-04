Luciana niega ‘roche’ tras encuentro con Flavia: “¿Por qué tendría que haber un problema?”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La influencer se refirió por primera vez al encuentro que tuvo con la ex pareja de ‘Pato’, Flavia Laos y pidió que dejen de hablar del tema.

Mire también: “Orgullosamente, soy una mujer trans”: Uchulú se confiesa sobre su identidad de género

El creador de ‘Instarándulo’ no dudó en burlarse de Luciana Fuster por aparecer en el baby shower de la hermana de ‘Pato’, con la que se dijo que no tenía una buena relación.

El día de ayer, la hermana de Patricio Parodi, Majo Parodi, llevó a cabo su baby shower con muchas de sus amigas íntimas, y familiares. Y al parecer, también decidió invitar a la novia de su hermano el ‘Pato’ Parodi, Luciana Fuster.

Ella compartió en redes sociales una foto en la que aparece junto a ‘Pato’ y Majo en el baby shower. Este detalle, Samu no lo dejó pasar y no dudó en reírse de la situación de Luciana puesto que al parecer desde hace mucho quiso aparecer junto a la familia Parodi.

“¿Crees que ella no ha subido la foto adrede para que vean que ella cómo se lleva con la familia? Ella estaba al pendiente, era su momento de gloria. (Tocándole) la pancita, por favor, porque yo no soy morbosa y no quiero que nadie hable acá”, dijo Samu entre risas.

Asimismo, dejó en claro que para él, es la propia Luciana la que incita a que los medios de espectáculos hablen de ella y de su vida. “Luciana es la morbosa número uno del mundo, en eso nadie le gana, ella está años luz”, comentó Samu.

Cabe recordar que en la fiesta de revelación de género de Majo, Luciana no estuvo invitada y eso generó muchas especulaciones entre la relación de la familia Parodi con la de la ‘chica reality’.

Además: Rihanna habría terminado con A$AP Rocky por infidelidad