Luciana revela que sintió más nervios en el canto tras caída de Elías: “me tembló la voz”

Elías Montalvo sufrió en ‘Esto es guerra’ un terrible accidente cayendo desde lo más alto durante una competencia. Esto paralizó a los televidentes, sin embargo el programa continuó y tocaba un reto de canto en ‘La Academia’.

El turno era de Luciana Fuster, que visiblemente, se le notó un tanto nerviosa. Lo que pasó después, ya es historia.

Más tarde, cuando los focos estaban en la clínica a la espera de un resultado sobre el competidor, el silencio de todos predominaba mientras se esperaba saber sobre el tema. En paralelo, Luciana Fuster colgó una historia sobre su uña en sus historias generando el repudio de la gente por su “poca empatía” con el chico en cuestión.

“A las que les ha pasado deben entender este dolor. Me saqué el guante y estaba todo lleno de sangre. No sentía la mano”, escribió la popular ‘Lu’ en Instagram.

La modelo compartió un ensayo del karaoke que realizó la tarde del martes y contó que en vivo, estaba muy nerviosa. “En vivo me tembló la voz por lo que pasó ese día”, agregó.

Rosángela aconseja a Patricio y Luciana que no se preocupen por “los códigos”

“La vida es tan corta, es un viaje que uno lo tiene que disfrutar y eso de los códigos, qué sé yo (…) Cada uno es independiente de lo que hace con su vida, en mi caso como aquí (en EEG) no son mis amigas. O sea, sí respeto porque no podría estar con alguien que ha besado a mi amiga”, precisó.

Para ‘Rous’, sería normal que Parodi y Fuster inicien un romance: “Puede pasar. Los dos están solteros, ¿por qué no? Claro que sí”. Y es que según la influencer, Flavia Laos está en el pasado del guerrerito.

“Flavia ya quedó en el pasado, me imagino que para Patricio o quién sabe. A mí siempre me ha gustado esa parejita, cada vez que terminaban decía ojalá que vuelva pero creo que que esta vez como que ya no. Creo que si Patricio tenía la intención de volver con Flavia, no hubiera aceptado el beso con Luciana”, acotó la chica reality.

¿Hasta que la muerte los separe?🤔👀'Shey Shey' quiere 'matri' e hijos con Sir Winston🤯😲🔥https://t.co/DcvY5a8oiA — La Karibeña (@karibenape) August 27, 2021

