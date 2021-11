Luciana se niega a dar declaraciones tras ampay con Patricio: “No voy a responder”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La modelo se mostró bastante incómoda cuando una reportera de su canal se acercó a preguntarle por el ampay con el ‘Pato’ y se negó a hablar.

Luciana Fuster estuvo en una complicada situación luego de que fuera abordada por una reportera de su propio canal para conocer lo que piensa tras el ampay con Patricio Parodi. Y es que cabe recordar que en Magaly Medina se revelaron unas imágenes en las que ‘Lu’ y el ‘Pato’ salen dándose tremendos ‘chapes’ en Paracas.

Es por eso que de parte del programa ‘En boca de todos’, una reportera fue a buscar a los protagonistas de tan sonado ampay. Pero parece que ninguno de los dos estaba presto a hablar de la situación y por el contrario se negaron a decir algo.

La reportera buscó primero a Luciana Fuster y ella se mostró bastante incómoda por la consulta acerca del ampay. Es por eso que la modelo choteó a la reportera y solo atinó a decir: “No te voy a responder nada reina”, y se fue.

Luego encontró a Patricio Parodi junto a su íntimo, Hugo García, y justo Huguito se prestó para la broma diciéndole al ‘Pato’: “Oe, el enamorado del año…ya hay imágenes, ahora tienes que hablar”. Pero Patricio no abrió la boca para nada y solo atinó a guardar silencio cuando le mencionaron el ampay del fin de semana.

Mire también: ‘Peluchín’ arremete contra el ‘Pato’ Parodi tras ampay: “Falso, caradura, mentiroso”

El creador de ‘Instarándula’ no pudo aguantarse y fiel a su estilo sarcástico, se burló de la ingenuidad de Flavia Laos.

Samuel Suárez, periodista de espectáculos, se pronunció en su plataforma digital ‘Instarándula’ sobre el reciente ampay de Luciana Fuster y Patricio Parodi. Y es que ‘Samu’, recordó que ambos ‘chicos reality’ negaron por todos los medios que existía un romance o tan si quiera coqueteos entre ellos, y en su momento, Flavia también lo creyó.

Es por eso que el periodista resaltó que, en ese momento, Flavia de alguna forma dijo que confiaba en que Luciana tenía códigos, y dado que ambas eran amigas, ella no tenía nada con el ‘Pato’. Pero ahora que no hay forma de negar que ambos tienen algo, por los tremendos chapes que se dieron en el ampay’, ‘Samu’ se burló de la ‘ojiverde’.

“Mi completa solidaridad con Flavia Laos, que fue la única incauta que hasta el día de ayer te apuesto que creía fielmente en patricio (…) la única, porque todo el país ya sabía que estos tenían algo”, dijo entre risas el periodista de espectáculos.

Asimismo se animó a hacer una imitación de Flavia cuando ella dijo que había hablado con su ex, el ‘Pato’ y él le había jurado y rejurado que no tenía nada con Luciana. “Yo no creo que Lucianita sea una descodificada porque ella es mi amiga y yo la conozco”, dijo en cierta parte de su imitación y terminó riéndose de la situación.

Además: ‘Peluchín’ sobre Gian Piero Díaz: “Dejaría EEG para ir a otro canal de TV”