Luciana tras reencuentro entre Patricio y Flavia en reunión familiar: “No soy íntima amiga”

La ‘chica reality’ se pronunció tras el sonado reencuentro de Patricio y Flavia el pasado fin de semana, a causa de la hermana del ‘Pato’.

El fin de semana que acaba de pasar trajo muchas sorpresas, pues se reveló que la hermana de Patricio estaba embarazada y celebró su fiesta de revelación de género. A esa fiesta estuvo invitada Flavia Laos, la ex de Patricio Parodi, por lo que se reencontraron.

Flavia es amiga cercana de las hermana del ‘Pato’ por lo que su presencia era inevitable en aquella reunión. Sin embargo, se tenía que conocer lo que piensa la actual pareja de Patricio, Luciana Fuster.

Ella explicó que sí conoce a las hermanas gemelas de Patricio pero que no son amigas, por lo que es normal que no haya estado presente en dicha reunión casi familiar. “Nunca he tenido la oportunidad, me las he cruzado, las he saludado, pero obviamente no soy íntima amiga de ella”, señaló.

Asimismo, dejó en claro que obviamente no le molesta que Patricio se haya cruzado con Flavia nuevamente pues tiene claro que Flavia es amiga cercana de la familia. “No, para nada, yo sé que ella es amiga de las hermanas, obviamente tenía que estar ahí las amigas más cercanas”, explicó.

El ‘chico reality’ tuvo la mala suerte de, en pleno juego de ‘Esto es Guerra’, toparse con una imagen de Flavia Laos y los nervios lo atacaron.

Patricio Parodi y Luciana Fuster siguen dando de qué hablar. Esta vez, fue el ‘Pato’ quien quedó al fresco por una mala suerte en los juegos de ‘Esto es Guerra’. Y es que el equipo de ‘Pato’ estuvo jugando a las charadas, en donde Luciana Fuster era la encargada de adivinar.

Las imágenes para describir aparecen de forma aleatoria y Patricio tuvo la mala suerte de que la imagen que le tocó, fue la de su ex pareja, Flavia Laos. Al ver la imagen, ‘Pato’ se quedó en shock, por los nervios incluso se pasó del micrófono y hasta estuvo en silencio por unos segundos.

Él dijo lo siguiente sobre los supuestos nervios de ese momento: “Nervioso cero, obviamente quise hacerme chistoso y es parte de la chacota, quien no se ríe y no tiene correa perdió, si ya me lo pusieron, tuve la mala suerte, lamentablemente coincidió”.

Parece que ‘Pato’ no se hace problemas con nada y asegura que todo lo toma a broma. Incluso sus amigos del programa, como Jota y Facundo, lo molestaron y él lo toma con humor, y dice que él “aguanta nada más”.

