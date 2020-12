Luciana vivió una odisea para regresar a Perú: “Me quería morir”

Compartir Facebook

Un calvario fue lo que tuvo que vivir la modelo e influencer, Luciana Fuster, para volver a Perú, pues las autoridades de México le pidieron distintos requisitos que no le habían avisado antes. Al parecer, su paso por el país azteca no fue todo felicidad.

A través de redes sociales, la modelo contó que su regreso al Perú estaba programado para el domingo. Sin embargo, en el aeropuerto le pedían una nueva prueba COVID por lo que perdió el vuelo y la nueva fecha era el martes 15.

Ya con la prueba, Luciana Fuster volvió para tomar el vuelo hacia Lima. Para su mala suerte, la modelo fue escogida para revisarle el maletín que llevaba. Lamentablemente, llenando los formularios no recibió ninguna ayuda y el servidor colapsó.

“Me pidieron una declaración jurada que tenía que llenar, que no tenía idea. (…) El punto es que empecé a llenarlo, había cosas que no entendía, empecé a pedir ayuda a las chicas de allí y ellas me dijeron: ‘no soy experta en el tema, eso lo tienes que hacer tú. (…) El servidor se cayó por la cantidad de gente que intentaba llenar. Entonces fue un desastre, cerraron el vuelo y me quedé afuera”, indicó la modelo.

Luciana Fuster consiguió un nuevo lugar para quedarse, ya que el departamento alquilado ya tenía nuevos clientes. Afortunadamente, la influencer ya con todos los requisitos volvió al aeropuerto para embarcar hacia Lima.

