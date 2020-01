Lucianita en veremos con Ignacio Baladán

Luego de ser vinculada sentimentalmente con el uruguayo Ignacio Baladán, y tras el viaje que realizaron junto a un grupo de amigos, Luciana Fuster rompió su silencio. Aunque la chica reality no confirmó que sea enamorada del guerrero, contó que estaría intentando darse una oportunidad en el amor, sin embargo no tiene “prisa”.

“Somos amigos. Estamos viendo qué pasa. Que pase más tiempo, no es mi prioridad estar con alguien, si se da, bien, sino, también, no me voy a morir, ya aprendí, no me quiero equivocar más”, señaló la modelo.

Asimismo, contó que solo el “tiempo” dirá si comienza una relación con el ‘guerrero’. “Si es que tengo que estar con él o con cualquier otra persona va a pasar. No hay presión ni apuro”, agregó.

Asimismo, se refirió a los rumores que indicaban que habría sido captada de la mano con Ignacio. “No hemos estado de la mano en ningún momento. Salió una imagen que íbamos caminando uno al lado del otro. Estábamos saliendo de un concierto que Cachaza nos obligó a ir (risas). Ella me obligó a mí y Rafael a Ignacio, porque era su único amigo allá. Cachaza nos compró las entradas; ella nos invitó al concierto, entonces fuimos”, dijo.