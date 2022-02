Compartir Facebook

El nombre de Luial Santisteban es bastante sonado en el mundo de la animación. Se inició en el ambiente musical desde muy joven, y con el pasar de los años su nombre fue ganando el respeto y admiración, pues su voz se ha convertido en una de las más reconocidas en las discotecas más top de nuestra ciudad capital.

“Trabajo desde los 15 años en la música. Comencé como payasito en las fiestas infantiles, he pasado por agrupaciones de cumbia conocidos y no conocidos, he estudiado actuación e impro. He sido animador de Son Tentación, Los Claveles de la cumbia, hoy en día animo en Casa de la

Salsa y discoteca Banana, además de eventos corporativos”, refirió el Luial.

“En realidad no es fácil mover a la gente, pedir que den un grito, hacerlos olvidar sus penas por un rato, o hacer que el estrés del trabajo lo dejen de lado para que se diviertan”, agrega.

Sin lugar a duda, el rubro del espectáculo ha sido duramente golpeado por la pandemia y Luial lo sabe, pues se quedó sin trabajo y sin su padre. Asimismo, cuenta que con el fin del toque de queda, el público busca divertirse bailando y cantando.

“La gente extrañaba los escenarios, tanto los artistas como el público, la verdad es que la música es la mejor terapia para todos. En mi caso como animador, soy el que ve el termómetro de la gente. Incluso en la animación el diálogo con el público ha cambiado debido a la coyuntura. Ahora preguntamos donde están los positivos, los astrazeneca y ellos se vacilan”, acotó. (V. Rondón)