“Oe, la gente es bien malcriada (…) yo he estado hablando pero me ha dado risa, una persona ha puesto ‘hablen cag****’. Oe, no sean malcriados”

“Ya me imagino todo lo que ponen, papi, así que prefiero no decir nada. Por favor, déjenme en paz, ya estoy tranquilo»

SHEYLA ECHÓ DE TACAÑO A SANTAMARÍA

Lilo Romero, el examigo de Sheyla Rojas, mostró conversaciones de Whatsapp que mantuvo con la ex conductora de ‘Estás en todas’ acerca de sus salidas con el jugador de fútbol Anderson Santamaría en México.

En dichas capturas de la aplicación, Sheyla muestra su interés por la ‘Muralla’ pero que este se ponga las ‘pilas’ para que la conquiste: “Ya si quiere chévere, sino que viva la soltería again, porque estoy portándome bien, pero si no se pone las pilas, chau”, se lee en los mensajes mostrados en el programa “Amor y fuego”.

«Ningún detalle hasta ahora y tiene la plata”, dijo. En otro momento, al exchica reality cuenta que tuvo que cancelar un viaje a Colombia, por lo que lamenta la decisión, pero espera que no sea en vano.

