Luis Advíncula reaparece en redes, tras el escándalo con Sheyla Rojas

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Se manifestó. Tras el escándalo donde estuvo envuelto por unas conversaciones privadas que tuvo con Sheyla Rojas, Luis Advíncula decidió reaparecer en redes sociales, después de casi un mes de silencio.

A través de su cuenta de TikTok, el lateral derecho mandó un peculiar mensaje a sus seguidores, que estaría dirigido al controversial tema que pasó con Sheyla Rojas.

También te puede interesar: Shirley Arica: “Tuve varios ‘choques y fugas’ con Jefferson Farfán”

Precisamente, el futbolista decidió cantar un tema de Bad Bunny llamado “La Romana”, pero la parte de la letra que eligió, dejó con la duda a más de uno.

“Todos callados, no damos detalles”, señaló el “rayo”, mientras guiñaba el ojo y bailaba al ritmo de la canción del artista puertorriqueño.

También te puede interesar: Tula Rodríguez deja esperanzador mensaje a un día de la muerte de Javier Carmona

Los seguidores no se quedaron callados y comenzaron a comentarle sobre el escándalo que tuvo con Sheyla Rojas, pero Luis Advíncula optó por borrar todos los mensajes que le recordaban ese oscuro pasaje de su vida.

Como se recuerda, Luis Advíncula y Sheyla Rojas estuvieron en el ‘ojo de la tormenta’, pues se publicaron unos chats privados. La ex conductora de televisión señalaba que iba a hacerle gastar al jugador en joyas, viajes y ropa, si quería pasar tiempo íntimo con ella.

La frase, “que me deje coja”, usada por Sheyla Rojas se convirtió en tendencia y le costó el trabajo a la ex chica reality, pues fue separada del espacio que conducía. Además, Sheyla Rojas culpó a los medios de no dejarla llevar una vida normal, ya que no respetan su privacidad.

También te puede interesar: Mario Hart sufre aparatosa caída por grabarse manejando bicicleta | VIDEO