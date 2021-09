Luis Advíncula recibe comentarios racistas en partido de Boca Juniors

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El ‘rayo’ Advíncula fue blanco de comentarios completamente racistas y xenófobos de parte del equipo al que enfrentaba, Club Atlético Tucumán.

Luis Advíncula está hace pocos meses en el club argentino Boca Juniors y esta vez fue víctima de la ira del equipo contrario, en pleno partido. Los de Boca habían llegado hasta Tucumán para enfrentar el partido programado.

Sin embargo, desde las tribunas se escuchó un comentario terrible, desatinado y que no se debe permitir bajo ningún punto de vista. “Negro p***”, gritaron desde los asientos del Estadio.

Esos comentarios generaron la preocupación de la prensa argentina sobre el comportamiento antideportivo de los hinchas. Es por eso que el ‘Pollo’ Vignolo, un reconocido periodista argentino, salió a dar su opinión sobre lo ocurrido.

“Me preocupa mucho más que naturalicen hechos que son realmente terribles, que generan vergüenza ¿qué es esto? ¿Cómo está el fútbol argentino?”, comentó Vignolo.

Por otro lado, el Club Atlético Tucumán salió a pedir las disculpas del caso después del incidente, a través de un comunicado. “La Comisión directiva del club repudia el insulto de corte racista sufrido por el jugador de Boca Juniors, Luis Advíncula, por parte de un espectador a los 41’ del primer tiempo.

Mire también: Jossmery arremete contra Paula con divertido video: “En sandalias y medias, me gusta estar así”

La exchica reality confirmó que habría recibido, muy aparte de los lujosos detalles para agasajarla por sus 34 años, un singular anillo aunque negó que sea de compromiso. “Está muy bonito el anillo, todo bien, pero no es suficiente, es un anillo normal. Además, la pedida tiene que ser como tiene que ser”, expresó la influencer.

Tras ello, se soltó la pregunta que de casarse “¿Quién cree que impediría su boda, Luis Advíncula o Anderson Santa María?”, futbolistas con los que fue vinculada sentimentalmente en su momento. Sheyla respondió: “Con Santa María no pasa nada y con Advíncula hemos tenido una amistad super bonita, creo que él estaría super feliz de que yo me case también y no creo que impida mi matrimonio… Ninguno de los dos”.

Además: Gian Piero Díaz sobre ‘Pato’ y Luciana: “No fue una escena, fue una cámara escondida”