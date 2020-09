Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Sheyla Rojas no fue la única rubia “invitada” a los viajes de placer del jugador de fútbol Luis ‘El Rayo’ Advíncula. La argentina Macarena Gastaldo confesó que también tuvo una ‘relación amorosa’ con el popular futbolista, tras la difusión de una fotografía donde aparece en el mismo lugar que la expareja del pelotero.

Sin embargo, Macarena confesó que el jugador jugaba a dos cachetes, pues mientras estaba con ella también estaba con la mamá de sus hijos. “Es un amigo que quiero muchísimo, esa foto es del 2018 me parece, pero no tengo nada más que decir. No sabía que él estaba en ese momento con la mamá de sus hijos, él no está casado”, mencionó la modelo.

Además puedes leer: ¡ES OFICIAL! Karla Tarazona tras varios meses de estar soltera, oficializa a su empresario

Asimismo, la rubia contó que nunca dudó de su palabra porque se lucían como una pareja normal. “Me hacía ver con él en el aeropuerto, mucha gente nos vio, no teníamos nada que esconder en su momento la verdad. Él nunca estuvo casado, la relación que tenía con la mamá de los hijos, era por los hijos, y ahí nomás me enteré que la cosa se hizo más formal, pero terminé todo. No soy hipócrita, no te voy a negar nada, pero no sabía que él estaba con la mamá de sus hijos”, precisó la joven al programa ‘Amor y Fuego’ que difundió la entrevista en sus redes sociales.

A pesar de la decepción, Macarena jura que guarda un gran cariño por el seleccionado peruano. “Él se ha comportado como un caballero conmigo, la gente que lo conoce sabe de lo que estoy hablando, es una persona divertida. Hasta el día de hoy le tengo un enorme cariño”.

Además puedes leer: Fiorella Alzamora por actuar del ‘Zorro Zupe’: ¡Nos desgració como padres!