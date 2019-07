Luis Cotillo: “Estoy cumpliendo con Carlos ‘Kukín’ Flores”

Por Alfredo Melgar Mendoza

Hablar de Luis Cotillo es referirnos a uno de los mejores médicos en medicina deportiva en nuestro país. Especialista en rodillas, este profesional ha trabajado en varios clubes nacionales y actualmente labora en Sport Boys, a donde llegó para cumplir una promesa que le hizo al fallecido Carlos ‘Kukín’ Flores.

Este galeno a la fecha ha realizado con gran éxito más de 10,000 operaciones de Artroscopia de Rodilla, Reparación de Ligamento Cruzado Anterior, Inestabilidad Multidireccional de Rodilla, Corrección de Fracturas, Colocación de Prótesis de Cadera y Rodilla.

-¿Desde cuándo ligado al fútbol?

Desde muy joven, la medicina y el fútbol, son mis pasiones. Empecé en 2009 en Hijos de Acosvinchos, que era un equipo de la Liga de Ate. Tuve la suerte de campeonar en la Segunda División con Municipal, luego en la Copa Perú con Sport Rosario y en la Primera División con Sporting Cristal.

-¿Cómo futbolista qué tal es?

Me desempeño de nueve y sigo jugando, actualmente participo en el torneo de fútbol masters de la Asociación de exalumnos Salesianos en Breña, a donde he llevado a Andrés Mendoza como refuerzo.

-¿A cuántos jugadores conocidos ha operado?

La lista es inmensa. Solo por citar a algunos como Horacio Calcaterra y Diego Penny por una lesión meniscal. A Irven Ávila cuando se rompió un tendón del dedo gordo del pie, a Gabriel Costa por una rotura del ligamento cruzado anterior, a Pedro Aquino lo operamos en enero de 2017 antes que sea vendido a México y mira el Mundial que jugó y destacó.

-¿Cuándo conoció a Carlos ‘Kukín’ Flores?

Hace más de 15 años, por unos amigos en común. Siempre estábamos en comunicación. Cuando tenía algún familiar lesionado y cuando se accidentó venía a mi consultorio para hacerse las radiografías de control, y me hacía reír. Me pidió que algún día trabaje en el equipo de sus amores y felizmente pude cumplir con él. Sé que desde el cielo estará contento al verme colaborar de manera gratuita con el Sport Boys.

-¿Cómo encontró la parte médica en Sport Boys?

Cuando llegué la encontré a cargo de un médico general recién egresado y aparte de un fisioterapista que ni titulado era. Creo que la parte médica de un club profesional debe ser manejada por especialistas.

-¿Usted a nivel profesional tiene diferentes distinciones?

Soy egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal como médico especialista en 2006 y laboré en la Marina de Guerra del Perú, que en 2004 y 2005 me envió a entrenarme a Estados Unidos, donde me especialicé en cirugía a la rodilla. Después que egresé me invitaron a entrenarme una vez al año y me acaban de aceptar como miembro internacional, luego de pasar una serie de filtros del gremio de galenos especializados en Norteamérica. También en México pertenezco a Amecra, que es la Asociación Mexicana de Cirugía Reconstructiva Articular y Artroscopia. En Colombia a la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Con esto tengo tres membresías, siendo el único peruano que ha logrado ser reconocido en tres países.

-¿Por su experiencia, la lesión de Jefferson Farfán le permitirá volver a jugar?

No creo que sea tan grave, como se dijo en un primer momento. Porque si no hubiese venido caminando y cargando su mochila desde Brasil. Lo ideal hubiese sido que venga en silla de ruedas. Ahora lo han operado en España, donde hay grandes médicos y creo que muy pronto volverá a los campos.

RECUADRO

2018 Jefe del Departamento Médico de Sport Rosario (1ra. División)

2017 Médico de Deportivo Binacional (Copa Perú)

2017 Jefe del Departamento Médico de Sport Rosario (1ra. División)

2016 Jefe del Departamento Médico de Sporting Cristal (Fútbol Mayores, Menores y Vóley)

2015 Jefe del Fútbol Formativo y Reserva de Sporting Cristal

2014 Jefe del Departamento Médico de Deportivo Municipal (2da. Profesional)

2014 Medico Titular de Deportivo San Simón (1ra. Profesional)

Medico Titular del Equipo de Fútbol Atlético Minero (2da.Profesional)

Medico titular del Equipo de Fútbol Hijos de Acosvinchos (2da. Profesional)