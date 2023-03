Luisito jura que sí estudió cocina en España: “Tengo videos”

Compartir Facebook

Pese a que el día de ayer fue desmentido en el programa de Magaly Tv La Firme, Luisito sigue asegurando que estudió gastronomía en España.

‘El Chamaco’ fue desmentido por el mismo gerente del instituto donde supuestamente Luisito Caycho habría estudiado, pese a que días anteriores presentó un diploma falsificado y con faltas ortográficas.

Oriel Millán lo descartó totalmente: “No he perdido el tiempo en mirar si esta persona está en la base de datos”, indicó. Pero el ex de Lucía de la Cruz salió a defenderse y señaló que no solo estudió en un solo instituto, sino en varios y que posee pruebas.

“Yo he estudiado dos años y no solamente en ese instituto. He estudiado en más institutos”, comentó el ex chico reality.

DESMIENTEN AL ‘CHAMACO’

Pese a que hace poco se jactaba de que había estudiado gastronomía en España y que sería dueño de un local, al parecer todo sería una mentira. Los ‘urracos’ conversaron con Oriel Millán, gerente del Instituto Rambla y con Karina Zaldívar, supuestamente la dueña del local mostró las evidencias del caso.

Magaly terminó decepcionada de Luisito al ser desmentido: “Qué barbaridad yo que pensé que este chico había cambiado. Resulta que la verdadera dueña nos dice que a ella se le traspasa este local y contrata a Luisito Caycho para promocionar, para llevar gente. Ella daba el local y él hacía la promoción y llevaba gente, cosa que no pasó y tuvo que cerrar”, indicó.

Además, señaló que el título profesional era falso e incluso tenía faltas ortográficas: “Sobre su título como chef nos habló el gerente del instituto y nos dijo que es falso y que no comenten este tipo de ortografía. Él dice que además duda que lo contraten al Chamaco como chef porque no estudió aquí y no es chef de alta cocina. En la boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso”, concluyó.