«Estoy ayudándolas», Luisito Sánchez, expareja de Leslie Moscoso le brinda su respaldo

Luisito Sánchez expareja y padre del hijo menor de Leslie Moscoso no fue ajeno a su situación luego de que la bailarina demandara a su todavía esposo José Cortez por tocamientos indebidos a su hija mayor.

El integrante de escándalo reveló que se encuentra al lado de Leslie Moscoso para darle el soporte emocional que necesita ya que tanto ella como su hija se encuentran afectadas por la reciente denuncia que ya desestabilizado a la familia y quienes buscan justicia.

Apoya a la familia

Luisito Sánchez fue entrevistado por un medio local donde reveló cómo la viene pasando Leslie Moscoso junto a sus hijos al ver expuesto este caso de violencia hacia su hija mayor de parte de su esposo José Cortez.

«Están muy mal emocionalmente tanto ella su hija y mi hijo también estuve conversando con ella y me estuvo contando un poco las cosas que estuvieron pasando en su casa», dijo inicialmente.

Asimismo Luisito recalcó que se siente muy apenado por esta grave denuncia ya que conoce la hija de Leslie por el tiempo que compartieron juntos y considera que la menor es una señorita muy noble y lamenta que asocia 19 años esté pasando por una experiencia terrible.

«Le he dicho que siempre estaré para ellas (…) Hay mucha gente mal en este mundo pero las voy a cuidar estoy ayudándolas para que se recuperen emocionalmente», dijo el cantante.

Además, recalcó que espera que la ley tome cartas en el asunto sobre esta denuncia contra José Cortez y de comprobarse todas las pruebas en su contra cumpla el castigo que le corresponde por sus actos.

Finalmente hizo un pedido a la ex pareja de Leslie Moscoso, José cortés pidiéndole que deje de mencionar a su hijo en los medios de comunicación ya que el menor no es una figura pública y desea proteger su imagen en los medios.

¿Cuál fue la denuncia?

El programa de amor y fuego anunció que vuelve la pantalla chica con un caso que ha dejado a más de uno con la boca abierta Y es que esta vez la protagonista es Leslie Moscoso.

Quién ha anunciado que le entabló una denuncia a su esposo afirmando que cometió actos indebidos contra su hija mayor.

De acuerdo a lo que se puede apreciar en parte policial la bailarina confiesa que se dio cuenta de la situación cuando su hija le contó que se percató de ese hecho lamentable cuando estaba dormida.

«Un matrimonio que se rompe por una grave denuncia denuncia por haber incurrido en presuntos hechos de violencia contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos indebidos», es lo que dice la voz en off de del avance del programa.

Y es que la menor relató a su madre que vivió unos momentos de terror a manos de su padrastro.

No acepta su culpa

Quien hasta el momento ha negado la responsabilidad de los hechos.

«Él llegó yo estaba durmiendo y me despierto porque siento que él me tocaba (…) Empezó a ejercer actos de violencia diciendo que era una put** y una per**, serrana cochina, con jaloneos y empujones», contó la menor.

Luego de darse a conocer este delicado hecho que involucra una menor de edad el programa de «Amor y fuego» se contactó con José Cortez el todavía esposo de Leslie Moscoso para que pueda ofrecer su descargo.

El exfutbolista negó tajantemente haber tenido algún acto impuro contra la hija de su esposa en especial porque le tiene un gran cariño a pesar de no compartir la misma sangre.

«No quería yo dar declaraciones porque no soy una persona pública. Este mes estaríamos cumpliendo 5 años de matrimonio (…) Tú no llevarás mi sangre y mi apellido, pero te quiero mucho”, puntualizó.