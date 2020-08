LXI. Policiales al vuelo: Las calientitas del parte local

Compartir Facebook

Hasta la vista ‘Pistolero’

Ronald Koeman, técnico del Barcelona, le dijo por teléfono al delantero Luis Suárez que no tiene al goleador en sus planes.

La esperada llamada del nuevo entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, a Luis Suárez se produjo ayer y resultó tan clara como escueta. Ambos apenas conversaron un minuto y el holandés le comunicó sus intenciones.

El delantero las escuchó y se despidieron sin entablar mayor diálogo.

Koeman le dijo que no entraba en sus planes para la próxima temporada. Al uruguayo no le quedó otro remedio que aceptar la decisión del técnico y respondió que no iba a ser un problema para el club.

El ‘Pistolero’ tampoco pidió más explicaciones ni el entrenador tampoco creyó necesaria dárselas.

Ahora es el turno de los abogados de ambas partes, que deberán alcanzar un acuerdo ya que Suárez tiene un año más de contrato, con otro opcional.

Todo ello debe cuantificarse y Barcelona trasladar la cantidad hasta la que puede llegar para compensar la rescisión, para que el futbolista uruguayo se marche como jugador libre.

A pesar que aceptará su salida, el atacante está molesto por cómo se ha gestionado su marcha. Desde la goleada a manos del Bayern Munich, ha sentido cómo era señalado por parte de la directiva sin importar el daño que ello podía provocar a un futbolista que es una leyenda del Barcelona.

El delantero es el tercer máximo goleador en la historia del club y esperaba otro trato por su trayectoria.

Ni el presidente Josep María Bartomeu ni ningún responsable del área deportiva se comunicó con él cuando su nombre aparecía en todos los medios como una de las bajas para la próxima temporada.

Luna de miel con la ‘Orejona’

Lewandowski no se despega del trofeo de la Champions

Robert Lewandoski fue uno de los pilares de Bayern Munich en la reciente obtención de la Champions League.

Por más que no se hizo presente en el marcador en la final contra PSG, el atacante polaco demostró toda su jerarquía durante el partido. Tras el pitazo final no pudo ocultar la alegría al obtener su primera ‘Orejona’ en su carrera.

Tanta fue la emoción que se llevó el trofeo a su cuarto para compartir la felicidad, dando a conocer esta acción en su cuenta de Instagram oficial.

En la creativa imagen, podemos ver al polaco en la cama con el enorme trofeo al lado, como si hubieran pasado la noche juntos. En pocas horas, la imagen alcanzó casi 3 millones de likes y cientos de felicitaciones, incluidos Novak Djokovic, Antoine Griezmann y Mehdi Benatia.

Ronaldinho ya está libre

Justicia de Paraguay lo quita cargos luego de 5 meses.

El exastro brasileño de fútbol, Ronaldinho, fue puesto en libertad por un juez de Paraguay tras permanecer 171 días en prisión -140 de ellos recluido en un hotel cuatro estrellas- acusado de uso de pasaporte paraguayo falso cuando ingresó al país el 4 de marzo, informo el juez de la causa.

El magistrado Gustavo Amarilla también concedió la libertad a su hermano Roberto de Assis Moreira, enjuiciado por la misma causa.

La Fiscalía había destacado en su escrito que Ronaldinho no participó del plan de fabricación de los pasaportes y cédula de identidad falsos incautados. De su hermano, dijeron que tampoco tuvo nada que ver con ello.

