LXIII. Policiales al vuelo: Las calientitas del parte local

Maldito desfigura a golpes a su pareja

EXREO LE REVENTÓ LA CABEZA Y FAMILIA DE VÍCTIMA PIDEN VUELVA A PRISIÓN

De puros puñetazos, Jorge Junior Doria Flores de 27 años, le rompió la frente a su pareja; una joven con 18 años cumplidos, dentro de su vivienda en San Martín de Porres.

La familia y vecinos de la víctima tuvieron que pedir apoyo de la Policía, para capturar al agresor, que tiene en su haber nueve denuncias policiales y un ingreso al penal por robo agravado.

Tres años de infierno

“Por favor, no lo dejen libre, si sale me va a matar y acabará con mi familia”, suplica la agraviada de iniciales L.O., víctima de una brutal golpiza.

Personal de la comisaría de San Martín de Porres, llegó hasta el pasaje Santa Rosa, en la urbanización Valdivieso para entrevistarse con la muchacha. “Me celaba porque pensaba que salía con otro hombre. Me ha golpeado durante tres años, cuando lo iba a denunciar, se ponía a llorar, me decía que no lo hiciera por su hijo y me convencía”, cuenta la víctima.

Con droga

Doria Flores, fue detenido dentro de la vivienda, en la que se encontró abundantes ‘ketes’ de pasta básica de cocaína escondidos dentro de un refrigerador, una planta de marihuana – cannabis sativa sembrada en una maceta, pues según la agraviada, el sujeto se dedicaría a la microcomercialización de droga.

El dato

“Yo lo he denunciado por violación, porque cuando ella tenía 14 años, ese sujeto se la llevó con su mototaxi para abusar de ella”, refiere la madre de la muchacha. “Si te sigues portando así, la próxima vez te voy a entregar en pedacitos a tu madre”. Era la frase que más repetía el sujeto.

Piden que no dejen libre a asesino de policía

POLICÍA CAPTURÓ A PELIGROSO ‘PIRUS’ EN CARABAYLLO

Con un plantón y el lema ‘Justicia para Rafael’, deudos del suboficial Rafael Delgado Flores (21), exigieron a las autoridades que no liberen a Anderson Hervias Salinas ‘Pirus’, detenido el fin de semana por la muerte del joven policía.

“Nos hemos enterado que la Fiscalía lo quiere liberar por el riesgo de contagio de la COVID-19. Hay videos que lo muestran como uno de los involucrados en la muerte de Rafael, ¿qué más quiere la justicia?”, exclamaron los familiares y amigos del joven suboficial, asesinado el pasado 5 de julio durante el asalto a su padre en Carabayllo. Alias ‘Pirus’ cuenta con antecedentes policiales.

Asaltan y golpean a dos amigas

PARA ROBARLES SUS PERTENENCIAS

A plena luz del día, dos jóvenes fueron asaltadas por delincuentes armados en Chorrillos. Los hechos ocurren en la avenida Alameda San Augusto en la urbanización Los Cedros de Villa, cuando las muchachas conversaban fuera de una vivienda y son encañonadas por los facinerosos.

La cámara de una casa, registra como una de las víctimas, entrega sus pertenencias, pero la otra víctima se resiste, siendo golpeada en la cabeza con un arma de fuego.

Capturan a banda ‘Los Mendozitas’

ACUSADOS POR VARIOS DELITOS EN EL CALLAO

Personal policial del Callao intervino a dos adolescentes y un sujeto de 27 años identificado como Cristian Gonzales Crúzate, sindicados de integrar la banda delincuencial ‘Los Mendozitas’.

Los menores y Gonzales habrían cometido los delitos de tráfico de drogas, robo agravado y hasta sicariato. Se les incautaron dos cacerinas de una pistola y de AKM, además de pasta básica y marihuana. Un cuarto integrante, conocido como ‘Calulo’ logró huir.

