No se pueden ver ni en pintura. Pese a que hace unas semanas Diego Val y Macarena Gastaldo eran puro amor, ahora la guerra entre la exparejita está declarada pues la argentina reveló que el supuesto romance con el cantante solo fue parte del show para permanecer en el programa de Gisela Valcárcel.

“Él me pidió hacer show, hacer reality, yo no quise. ¡¿Quién es él?!… ¿Qué personaje conocido es él aquí en Perú?, ¿Qué ha ganado para menospreciarme así? Él no es nadie, se le conoce por sus escándalos, no por su música”, manifestó la modelo argentina.

Por su parte, Diego Val reconoció que hubo una historia armada, pero que él quedó bien parado. “Yo por mi lado he quedado bien con canal 4. Me ha ayudado que esta historia armada no se vea de la manera como lo armaron y se ve como lo es”, sostuvo.

Además, el barbón aseguró que no necesita de escándalos pues cuenta con una carrera exitosa en el extranjero, a comparación de la curvilínea. “Yo no soy Macarena, ni necesito la exposición ni la plata, te lo digo de todo corazón (…) Esto es lo que vende Perú, no yo”, sentenció el actor y cantante.