Macarena echa a Luciana y ‘Pato’ sobre el supuesto romance entre ambos

La argentina salió a opinar sobre el presunto romance que existe entre Patricio y Luciana mandándole tremenda ‘chiquita’ a la parejita reality.

La conductora Magaly Medina entrevistó a Macarena Gastaldo y no dudó en preguntar que opina sobre el acercamiento entre Patricio y Luciana a lo que la gaucha sin ‘pelos en la lengua’ respondió.

«¿Qué dice Flavia, ahora que se le vincula a Luciana con el Pato?», fue la pregunta del reportero de Magaly la Firme a la amigaza de Flavia Laos.

«Pu***, ¿a quién no le incomodaría? Ya hay cosas que ya se sabían de antes, por ella (por Luciana). Cada uno que vaya por su vida, que haga lo que quiera y que métete con todo, haz de la tuya, es tu problemas viste…», sentencio Macarena Gastaldo ante las cámara de Magaly TV: La Firme.

Al parecer ya existían rumores desde antes sobre la amistad entre ‘Pato’ y Luciana pero recién ahora se ha dado a conocer los supuestos ‘coqueteos’ entre ambos.

Magaly ‘le da con palo’ a Macarena Gastaldo por propiedades que no están a su nombre

Magaly Medina fue directo a la yugular cuando le tocó entrevistar a Macarena Gastaldo quien ha sido señalada por su ex ‘pinky’ Paula Manzanal como una persona que evadía impuestos con su empresa de venta de aparatos tecnológicos.

En una entrevista para “Magaly TV: La Firme”, la modelo argentina fue consultada sobre el destino de la camioneta Mercedes Benz, que manejaba anteriormente, a lo que ella respondió que ya la había vendido, pese a que no estaba registrada a su nombre.

Magaly Medina encaró a la popular ‘Chica Tulum’ y le preguntó si se trataban de testaferros. “¿Cómo vas a vender algo que no está tu nombre? ¿Por qué tendrías propiedades a nombre de terceros?”, cuestionó la conductora de televisión.

La argentina se defendió asegurando que no evadía impuestos: “Yo puedo tener propiedades a nombre de quien yo quiera. No importa que no estén a mi nombre. Yo tengo la constancia que yo las he pagado”, acotó.