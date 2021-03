Macarena Gastaldo asada con Lesly Castillo: “No seas conchuda”

Compartir Facebook

La argentina Macarena Gastaldo está indignada porque Lesly Castillo se atrevió a criticarla a ella y a todas las figuras peruanas que se han vuelto caseritas de Tulum, zona turística de México, donde se vive una fiesta sin descanso y relaciones intensas con extranjeros.

Ello se dio luego que Lesly comentara en ‘Magaly TV, la firme’ sobre las famosas ‘embajadoras de Tulum’.

“Mira cómo se venden, disculpen que hable así, pero ¿quiénes podrían agarrarlas en serio? Esa es la verdad. A mí me dan mucha pena porque yo soy parte del medio y a veces digo que por culpa de una tienen pagar todas, no hay una que se salve”, indicó Castillo que hora es una mujer casada con un empresario millonario de Arequipa.

Macarena se sintió ofendida por esas declaraciones y no dudó en mandarle una serie de mensajes a Lesly, en donde la calificó de “conchuda” y remarcó que si no pide disculpas lanzara una “bomba” de ella.

“Me parece demasiado conchuda sentarse en un set de televisión sabiendo anteriormente lo que conversó conmigo. No se la dé de señora tampoco, espero que se rectifique por lo menos conmigo y con las demás chicas que están incómodas con la situación, sino voy a lanzar mi bombita… bombaza”, indicó Gastaldo para las cámaras de Magaly.

“¿Quién fue?, ¿Quién es?, ¿fue una chica tranquila?, ¿es una chica de familia? No puede salir hablar cuando tuviste tu repertorio anteriormente. Bueno, pero ¿ella no está con un hombre con dinero? ¿Millonario? Lo que aspira ella también es eso. Eso es lo que aspiraba ella, lo consiguió y lo logró y lo aplaudo. Entonces que se calle la boca y no se siente en un set de TV”, agregó la argentina.

Magaly también mostró imágenes de la conversación, donde Macarena le reclamaba a Lesly sobre sus declaraciones. Además, afirmó que Paula, Jamila y ella son las pioneras de las “embajadoras de Tulum”.

