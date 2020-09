Macarena Gastaldo denuncia a pelotero:“Me reventó la cabeza”

Compartir Facebook

Violencia de género. Macarena Gastaldo dio tremenda declaración en el programa de la periodista Magaly Media. Según la extranjera, su ex pareja la agredió física y psicológicamente.

Según la modelo contó en el programa de la popular «Urraca», el pelotero la mantuvo amenazada con deportarla mientras tenían una relación. Pero la agresión se dio cuando la pareja dio por sentada el término de su amor.

EL equipo de Magaly pudo recaudar una serie de pruebas, donde se ve que la modelo argentina presenta moretones en partes de su cuerpo.

“Nunca conté nada para que no lo boten del club (…) me dejaba inconsciente porque me reventó la cabeza”, indicó la modelo al revivir los momentos que pasó junto al «Pato».

“Me decía que me iba a botar del país porque su papá tenía poder”, dijo Maracarena. Según le decía el pelotero, su papá era una persona con mucho poder.

La modelo afirmó que para ella, la familia de Patricio Álvarez sabían lo que ocurría con su ex pareja. Desde los abusos donde era víctima hasta las amenazas que le decía por ser una persona extranjera.

LAS CAUSAS DE SUS ATAQUES DE IRA

Según contó la modelo, el futbolista tenía ataques de celos por su carrera. Los abusos y ataques de celos se prolongaron a lo largo del año que duró la relación entre Patricio Álvarez y Macarena Gastaldo.

“Se cansó de pegarme, agarrarme de los pelos, de reventarme la muñeca (…) la familia sabía que él me golpeaba, se aprovechaba de mi condición de extranjera”, denunció la modelo.

A raíz de la denuncia que hizo la modelo, el pelotero Patricio Álvarez fue recientemente separado de su club por las también múltiples denuncias que coleccionaba de sus vecinos.

Al parecer el pelotero no era el más empático, pues realizaba reuniones en su departamento en pleno toque de queda, no hacía uso de la mascarilla en las áreas comunes del edificio, entre otras quejas. Hechos que se lograron captar en video.