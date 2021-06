Macarena Gastaldo: “No serruché a Milett”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La argentina Macarena Gastaldo llegó a la pista de “El artista del año”, para aclarar que no ‘serruchó’ a Milett Figueroa y aseguró que está disfrutando del momento que viene viviendo junto a Diego Val.

“Hubo muchos títulos esta semana, donde me ponen calificativos diciendo que yo la ‘partí’ a Milett y no partí a nadie. Yo vine después, con Diego nos estamos conociendo mutuamente, aún no hay títulos y por ahora estamos bien así”, dijo la rubia.

Entérate de más: Lesly Castillo emocionada tras hacer fiestita para descubrir el sexo de su bebé

Sin embargo, Diego interpretó el tema ‘La descarada’ de Reyli, si bien se olvidó parte de la letra, su puesta en escena fue apasionada, pues terminó su performance besando a Macarena Gastaldo, quien hizo el papel de ‘Rubí’.

MILETT LOS FELICITA

Por su parte, Milett Figueroa, habló fuerte y claro sobre el acercamiento que se ha dado entre Diego Val y la argentina Macarena Gastaldo, a quienes felicitó por la buena química que han hecho dentro y fuera de la pista de “El artista del año”.

Entérate de más: Guty Carrera arremete contra los haters que lo critican como capitán de Guerreros México

“No tendría por qué no gustarme (su relación con Macarena) porque yo no estoy con Diego, felicitaciones para todos. Me parece absurdo que por aceptar unas flores de un compañero ya digan que estoy con él, solo porque sonreí, a la próxima vez no voy a recibir nada, no voy a sonreír para que no se imaginen nada”, precisó.

Además te puede interesar:

#Espectáculos "No cambies para gustarle a los demás. Sé tu mismo y las personas adecuadas vendrán a ti", escribió Shey Shey en sus redes sociales 👇😎https://t.co/GbGNZysuao — La Karibeña (@karibenape) May 31, 2021

Mira además: Álvaro Rod y You Salsa ya son sensación en las redes sociales con el nuevo videoclip «Cuando te veo»