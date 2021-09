Macarena Gastaldo revela que por Paula Manzanal se ‘mechó’ con Sheyla Rojas

Compartir Facebook

La argentina confesó que ella no tiene ningún problema con ‘Shey Shey’, pero en su momento se dejó llevar por ‘La Manzanal’.

Macarena Gastaldo y Paula Manzanal siguen sacando sus trapitos sucios al aire y esta vez para explicar lo ocurrido con Sheyla Rojas. Ella se presentó en ‘Mujeres al Mando’ para dar algunos detalles de lo que fue su pelea con ‘Shey Shey’.

Cabe recordar que la ‘gaucha’ dijo haber tenido una relación amorosa con el seleccionado peruano, Luis Advíncula. Al poco tiempo se revelaron las imágenes entre él y ‘Shey, por lo que Macarena reveló si sintió pena al ver esa fotografía y dijo que el pasado, pisado.

“No, no lloré por esa foto la verdad. No tendría por qué llorar eso fue algo del pasado y a lo pasado pisado”, explicó la argentina.

Macarena después aclaró que ella nunca tuvo problemas con ‘Shey’, y si habló mal de ella era solo por Paula Manzanal. “Es más, yo no tengo ningún problema con ella. La que me hacía pelear y hablar mal era Paula, por qué le seguí los pasos. Era la que me metía cosas y ahora me doy cuenta que no debía hacer caso, no meterme en cosas que debía”, comentó Macarena.

La argentina le saca el jugo a la plataforma con harto contenido ‘hot’ que hace que gane hasta 7000 dólares en un “buen mes”.

Macarena Gastaldo es otra de las extranjeras que la rompen con Onlyfans y reveló que a pesar de que no hace videos porno, al estilo Xoana Gonzáles, sí sube contenido que le genera bastante dinero. Asimismo, señaló que con el sudor de su frente ha logrado comprar su ‘depa’ en Argentina, y ya quiere el segundo.

“La gente me ve con dinero porque me está yendo muy bien con el OnlyFans. Ustedes saben cómo le va a Xoana González, que hasta se compró un departamento. Yo no hago porno, pero me va muy bien. Ya me compré mi departamento en Argentina y ahorita me quiero comprar otro, aunque está un poco caro, pero voy por el segundo”, expresó la argentina.

Por otro lado, la ‘gaucha’ se animó a confesar cuáles son sus ganancias mensuales en Onlyfans. Ella dice que en un “buen mes” puede ganar hasta 7 mil dólares, pero sin porno, solo mostrando transparencias.

“Un buen mes sacó 6 o 7.000 dólares. Solo muestro transparencia. Ustedes no vieron videos míos porno distribuidos por allí. Un mes bajo, sin hacer nada, solo fotos y mandando a mi CM para que las ponga, unos 3.000 dólares”, explicó la argentina.

