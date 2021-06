Macarena Gastaldo se va de juerga tras vacunarse contra el virus en Miami

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Luego de la mostrarse junto a Diego Val, la argentina Macarena Gastaldo no perdió más tiempo y viajó a Miami para vacunarse contra el virus.

La modelo decidió compartir su felicidad a través de redes sociales y mostró con orgullo y felicidad su carnet de vacunación. Sin embargo, un hecho que llamó más la atención de los internautas y seguidores de la argentina, fue que al poco tiempo de inmunizarse, se fue a una juergaza en Miami, donde parece que el virus ya es cosa del pasado.

En esa misma noche, la modelo se dejó ver junto a Mayra Goñi y a través de historias de Instagram, ambas se mostraban emocionadas por el reencuentro.

También te puede interesar: Madre soltera de 4 niños construye su propia casa tras ser echada del cuarto que alquilaba

Macarena Gastaldo cuenta que Diego Val le pidió hacer show con romance

No se pueden ver ni en pintura. Pese a que hace unas semanas Diego Val y Macarena Gastaldo eran puro amor, ahora la guerra entre la exparejita está declarada pues la argentina reveló que el supuesto romance con el cantante solo fue parte del show para permanecer en el programa de Gisela Valcárcel.

“Él me pidió hacer show, hacer reality, yo no quise. ¡¿Quién es él?!… ¿Qué personaje conocido es él aquí en Perú?, ¿Qué ha ganado para menospreciarme así? Él no es nadie, se le conoce por sus escándalos, no por su música”, manifestó la modelo argentina.

También te puede interesar: ¿Se viene el matri? Doña Peta quiere que su hijo se case

Por su parte, Diego Val reconoció que hubo una historia armada, pero que él quedó bien parado. “Yo por mi lado he quedado bien con canal 4. Me ha ayudado que esta historia armada no se vea de la manera como lo armaron y se ve como lo es”, sostuvo.

Además, el barbón aseguró que no necesita de escándalos pues cuenta con una carrera exitosa en el extranjero, a comparación de la curvilínea. “Yo no soy Macarena, ni necesito la exposición ni la plata, te lo digo de todo corazón (…) Esto es lo que vende Perú, no yo”, sentenció el actor y cantante.

MIRA TAMBIÉN: Deysi Araujo cuenta que Cueva la quiso llevar a Brasil y lo choteó