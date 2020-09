Macarena Gastaldo tuvo una relación Luis Advíncula

Compartir Facebook

Rodrigo González, es conocido por el contenido de sus redes sociales y hoy, mostro en su cuenta de Instagram unos audios donde la modelo comenta que ella sabía que tenía hijos, pero no que estaba casado.

“Yo que sepa, él (Luis Advíncula) no tiene esposa… es la mamá de sus hijos, no están casados. A él lo quiero mucho la verdad… le tengo muchísimo cariño porque es una buena persona. No tengo nada de qué hablar mal de él… es muy buen chico”, comentó Macarena.

La modelo fue consultada por la relación ya que se viene circulando una foto donde el futbolista sale junto a la modelo y ella confirmo que dicha foto se tomó en el año 2018.

“Es un amigo a quien quiero muchísimo, esa foto es del 2018 me parece, pero no tengo nada más que decir”, aseveró.

Para finalizar, la ex chica reality confirmo el romance que tuvo con el pelotero.

“Yo no soy hipócrita, no te voy a negar nada, pero no sabía que él estaba con la mamá de sus hijos. Él se ha comportado como un caballero conmigo, la gente que lo conoce sabe lo que estoy hablando. Él es una persona muy divertida y yo lo quiero mucho… hasta el día de hoy le tengo un enorme cariño”, dijo la modelo para finalizar los rumores.

Por otro lado, Luis Advincula en los últimos días ha estado en el ojo de la tormenta, con una serie de rumones, que comenzó con la presentadora Sheyla Rojas, haciendo remeter a todo Chollywood, con las conversaciones filtradas que sostuvo el futbolista y un amigo de la presentadora.