Macarena olvida las indirectas a Said Palao y promociona a su hermano | FOTOS

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Al parecer la playa, la arena y el sol le están haciendo mucho bien a la modelo Macarena Velez. Quien se muestra luciendo diminutos trajes de baño y viviendo una vida deportiva luego de huir de los escándalos en Lima.

Recordemos que las últimas semanas de confinamiento mantuvieron a la influencer algo «estresada», pues se la veía en diversas historias de sus redes sociales pasada de copas.

MIRA TAMBIÉN: Segundo Bono: Cronograma de pago y cómo cobrar paso a paso

Añadimos a esta situación el altercado que tuvo ‘Maca’ con su ex amiga, Alejandra Baigorria; quien es ahora novia de Said Palao, ex de Macarena. Esta noticia no fue bien tomada y empezaron las indirectas de la modelo.

En algunos videos se le observa cantando alocadamente canciones de ‘despecho’, hecho que provocó ser el blanco de muchos programas de reality que la señalaban como ‘despechada’.

MIRA TAMBIÉN: Geni Alves prestó 35 mil dólares para hospitalización de Angie Jibaja: «Me siento feliz»

Además, Macarena también recibía mucho odio por parte de quienes comentaban sus infartantes fotos. La ex chica reality se hartó de todo y les dedicó una publicación.

MIRA TAMBIÉN: Magaly demandaría a Sheyla: «Con las mismas armas nos enfrentaremos»

Para apartarse de todo el odio y negatividad, Macarena decidió tomar el primer vuelo hacía Máncora. Desde estas hermosas playas, la modelo disfruta y olvida todo el mal momento vivido.

Al parecer este viaje habría ‘alineado’ los ánimos de Maca y hasta se animó a promocionar la nueva carrera del hermano de su ex. Así es, Velez subió una historia en Instagram donde muestra la nueva etapa musical de Austin Palao, hermano de Said ahora pareja de ‘Alito’.

MIRA TAMBIÉN: Yiddá Eslava anuncia que celebrará baby shower comunitario | VIDEO