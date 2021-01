Macarena Vélez celebró Año Nuevo dándolo todo en las calles de Miami

Compartir Facebook

¡Dándolo todo! La bella ex chica reality, Macarena Velez celebró de lo lindo su año nuevo. En una serie de historias se la ve bailando y cantando con sus amigos en las calles de Miami.

Rumbeando las penas

La popular Macarena salió de rumba y festejó de lo lindo su año nuevo en las calurosas y frescas calles de Miami. La modelo se mostró contenta con sus amiguis .

Tras subir una historia lanzando un bonito deseo para sus fans, Macarena alistó los tacos para salir y darlo todo.

En sus historias se la ve feliz y contenta, para ella sus escándalo en nuestro país son historia de ayer.

Rafael recordó a Macarena

El polémico competidor, Rafael Cardozo, recordó a Said Palao la relación que tenía con Macarena Vélez antes de Alejandra Baigorria. Todo esto, delante de la ‘gringa de la Gamarra’.

Todo ocurrió en la última edición de Esto es Guerra. Ambos guerreros se enfrentaron en el segmento “Guerra de Hip hop”, sin esperar lo que diría el brasileño sobre su expareja.

“Oye Said, algo te detallo, antes que rapees con esto te callo. Tú estás con Ale, eso me da pena, dile que extrañas a tu ex Macarena”, dijo.

