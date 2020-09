Compartir Facebook

La herida no sana. La oficialización de la relación entre Said Palao y Alejandra Baigorria no ha caído bien en todo el mundo. Una de esas personas que no está del todo feliz sería la modelo Macarena Vélez, quien fue ex del ‘combatiente’.

La ‘chica reality’, a través de sus redes sociales, compartió un video de ella cantando la famosa canción de Maluma llamada “Hawái”. Dicho ‘single’ trata sobre como uno aparenta ser feliz con otra persona, mientras aún recuerda a un amor del pasado.

“Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo; bebé, yo te conozco tan bien, sé que fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron”, entona Macarena Vélez.

No es la única

No solo Macarena Vélez le dedicó una canción a su ex pareja. El empresario y antiguo amor de Alejandra Baigorria, Arturo Caballero, también dedicó unas fuertes declaraciones, al mencionar que casarse con ella iba a ser un gran error.

“¿Casarme contigo? ¡Por poco meto la pata!”, señaló Caballero, a través de sus redes sociales. Como se recuerda, Baigorria y el empresario tenían planes y fecha para la boda, pero repentinamente terminaron.

A pesar de las distintas reacciones que tuvo la oficialización de la relación entre Said Palao y Alejandra Baigorria, la pareja se mantiene más unida que nunca. Hace poco, ambos celebraron el cumpleaños número 32 de la modelo. Palao engrió a su pareja con muchos regalos, además de prepararle una cena romántica.

