Macarena Vélez reaparece ‘borracha’ y con indirectas a Ale Baigorria

Una vez más. No hay duda que la nueva pareja conformada por Alejandra Baigorria y Said Palao están atravesando un momento de felicidad. Sin embargo, quien no estaría para nada feliz de esa relación sería Macarena Vélez.

La chica ‘reality’ no se cansa de seguir mandándole indirectas a la pareja, a pesar de ya haber pasado tiempo desde que terminaron la relación con Said Palao. Macarena parece no haber pasado la página o su herida aún no sana, pues no tiene reparos en mostrarse en redes sociales con distintos mensajes.

Esta vez, reapareció junto a su primo, grabando distintos videos para su “TikTok”. En estos clips, aparece en un evidente estado de ebriedad, mientras bailaba. Además, de mandarle un controversial mensaje.

“Qué gracioso cuando subo una indirecta para mi ex y reacciona mi otro ex. Papi, relájate, tú ya eres mi tataraex”, menciona Macarena en uno de sus videos.

Después de haber publicado esos videos, la chica ‘reality’ optó por borrar todo lo compartido, quizás porque, al estar bajo los efectos del alcohol, no sabía lo que hacía. Para olvidar el mal momento vivido, decidió por darse una escapada a Piura para relajarse y alejarse del mal ambiente de Lima.

Por su parte, Said Palao y Alejandra Baigorria, envés de gastarse mirando lo publicado por Macarena Vélez, disfrutaban de una pequeña cena. La pareja prefirió quedarse en casa, mientras miraban televisión.

Cabe señalar que no es la primera vez que Macarena Vélez le dedica mensajes a la pareja. Hace unas semanas, se grabó cantando “Hawái”, una canción de despecho.

