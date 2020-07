Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Durante dos semanas sus hijos buscaron arduamente una cama UCI para la atención de su madre, lamentablemente sin una respuesta favorable.

Trágico. Tras el inminente colapso del sistema de salud del distrito de San Martin de Porres, hoy martes, se presentó un nuevo caso de fallecimiento por coronavirus. Esta vez fue el caso de una humilde madre de familia.

Carlos, su hijo, declaró que durante dos semanas estuvo en la búsqueda de una cama UCI, al no hallar una solución, en horas de la mañana le llegó una llamada con la fatal noticia, su madre había fallecido.

“Supuestamente en el hospital hay una señorita que se encarga de ver si hay alguna cama UCI disponible en algún punto de Lima. Pero ella solo está en la mañana, y en la tarde y noche no hay nadie. Es una falta de coordinación, ya que debería haber un personal las 24 horas”, expresó triste, Carlos.

Esta denuncia fue presentada por el propio hijo de la señora fallecida, quien se contactó con Exitosa este lunes, pidiendo ayuda por conseguir una cama UCI, declaró que en el hospital donde se encontraba su madre, no le brindaban información necesaria de las camas de emergencia.

Falta de apoyo

“Ayer me dijeron que mi mamá estaba saturando 88 y de pronto, hoy en la mañana me llaman para decirme que ya falleció, así fríamente. Yo hablé con algunos doctores y me dijeron que hay personas saturando con 40 y si consigo cama UCI el paciente se salva. Acá lo importante es que se deben conseguir más camas y especialistas que los vean. Solo con oxígeno, las personas pueden morirse”.

Carlos, señaló que el hospital Cayetano Heredia, donde se encontraba hospitalizada su madre, no estarían medicando con ivermectina a los pacientes positivos con COVID-19, a pesar de ser aprobada la norma por el Estado, de tratar a estas personas con el medicamento.

Mira también: Impresionante rescate de una criatura de 2 años es captado en vídeo