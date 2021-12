Madre de Juan Víctor a Andrea San Martín: “Yo no te odio, pero tienes que buscar ayuda”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La mamá de Juan Víctor se pronunció en redes sociales para hablar de su ex nuera, Andrea San Martín, y le dejó un consejo.

Alicia Díaz, la madre de Juan Víctor, ex pareja de Andrea San Martín, se pronunció en redes sociales sobre el problema de agresión que involucra a la ‘ojiverde’. A través de sus historias de Instagram, la ex suegra de Andrea, habló del maltrato infantil tras la denuncia que hizo Juan Víctor, en donde asegura que la ‘ojiverde’ agredió físicamente a su menor hija, Lara.

“El maltrato infantil es un tema que, en parte de esta sociedad, se ha normalizado. Nada justifica el ¡cállate! El golpe, ¿el cómo se pide? ¿Otra vez cállate? ¡¡¡Habla!!! (Le dices cállate, habla, cállate) a una bebé de dos añitos. Y en parte del video la amenazas con tú llevarla al baño, ¿para qué? ¿Qué le vas a hacer en el baño? ¿Así te trataron a ti?”, inició diciendo la señora.

Mire también: Susy Díaz revela que su ‘sexto sentido’ le avisó: “querían robarme, violarme”

Luego reveló que supuestamente Andrea habría sufrido de maltrato de pequeña y por eso actuaría de la misma manera con su hija Lara. “Por allí me comentaron que te encerraban en el baño por mucho rato cuando te portabas mal. No me consta, solo tú y tu mamá lo saben. Pero si eso es cierto, todos deben ir a terapia y sanar esas heridas. Dijiste en tu entrevista que no querías cometer el mismo error… como madre, ¿¿a qué error te referías??”, señaló Alicia.

Asimismo, luego de dar esa información, lejos de despotricar contra la ‘ojiverde’, se animó a darle un consejo, y le recomendó ayuda psicológica profesional. “No te odio ni mi afán es destruirte, quiero que reacciones y busques ayuda profesional porque hay dos menores que hasta los 7 años están formándose. No puedes ir por la vida pisoteando a los demás y ellas aprendiendo todo eso, no quiero que mi nieta se convierta en un chivo expiatorio. ¡¡¡Ella necesita salir de ese ambiente, ya!!!”, expresó.

Además: Magaly festeja sus cinco años de casada: “Sí, acepto, un millón de veces más”