Madre de Juan Víctor acusa a Andrea San Martín de consumir drogas

La mamá del piloto remeció las redes sociales con sus acusaciones hacia Andrea San Martín, revelando que ella consume drogas.

Alicia Díaz, la madre de Juan Víctor salió en defensa de su hijo a capa y espada, y con pruebas en mano acusó a Andrea San Martín de consumir drogas. A través de sus historias de Instagram, Alicia compartió una serie de imágenes que serían la prueba de que la ‘ojiverde’ consume drogas.

En un primer clip se veía un envase dentro de la casa de Andrea, y la mamá de Juan Víctor asegura que allí es donde guarda la droga. “Aquí en esta repisa hay marihuana y un encendedor al alcance de las niñas. De allí las encerronas del fin de semana y mandaban a las niñas donde la abuela. Hay más”, escribió Alicia junto con el clip.

En otra historia se puede ver un video de Andrea junto a Sebastián, en la que supuestamente la ‘ojiverde’ estaría drogada. “Recontra high (drogada) y el encendedor y las pipas en medio el día del cumple de la bebé”, se lee en la publicación.

¿Confesó que se droga en un audio?

La mamá de Juan Víctor también reveló un audio en el que se escucha la voz de Andrea San Martín. Eso sería parte de una conversación con una persona de confianza a la que le habría revelado que le necesita “fumar.

“Ayy…en verdad que toda mi tarde me la he pasado fresh, he descubierto que tengo que fumar para poder estar tranquila (risas), no sé, en verdad”, se escucha en el audio.

Luego se lee la respuesta de la conversación en donde le preguntan a la ‘ojiverde’: “¿Fumar qué?”. “Es que acá a fumar le dicen a fumar hierba (marihuana)”, agregaron. Es allí cuando Andrea prácticamente confirma que se refiere a drogarse: “Sí pues jajajaja, el pucho no me pondría así fresh”.

