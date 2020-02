Madre de la hija de Farfán manda indirecta a Melissa: “El que obra mal, le irá mal”

Luego de las reveladores audios y pasajes íntimos que contó Doña Charo Guadalupe sobre su ex nuera, Melissa Klug, dejándola como mala madre, una nueva figura aparece en esta historia de nunca acabar. Y es que la progenitora de la ‘Foquita’ indicó que fue la chalaca quien se metió en la relación del primer compromiso del ’10 de la calle’ con Mercedes Carrasco, madre de la hija mayor del futbolista. Ahora ‘Mechita’ salió al frente y le mandó tremendo mensaje a la ‘Blanca de Chucuito’.

“Todo aquel que obra mal, al final le irá mal. Puede que en un principio las cosas le salgan como las haya planeado, pero tarde o temprano Dios se encargará de pasar factura, pues la justicia divina es algo de la que nadie puede escapar”, escribió en su cuenta de Instagram.

Por su parte, la hija mayor de Jefferson, producto del romance con Carrasco, envió un mensaje respaldando a su abuela, Doña Rosario Guadalupe. “Para mí, no hay mejor ejemplo de mujer y madre que mi abuela”, escribió la menor.

HABLA HIJO DE ‘FOQUITA’

Según reveló Doña Charo, sería Melissa quien no la deja ver a sus nietos, pues asegura que su relación con los menores está cada vez peor, además indicó que los pequeños están ‘contaminados’. Sin lugar a duda, esta guerra de familias ha causado un gran dolor en los hijos de la empresaria y el jugador de fútbol, por eso el mayor de ellos pidió parar con esta pelea mediática.

“Eso es injusto, cómo tu madre le dan permiso (para salir con Samahara) y a la señora Rosario para ella los niños no están”, escribió una usuaria en una fotografía de Samahara Lobatón junto a los hijos de Farfán, pero el hijo mayor del deportista no dudó en responder desde su cuenta de Instagram: “Vi a mi abuela Charo el día de mi cumple y hablé con mi padre, basta ya!”.

APOYAN A MELISSA

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, las hijas de Klug demostraron que no abandonan a su madre en estos momentos tan duros por los que atraviesa y mostraron que mientras emitían la entrevista de Doña Charo, ellas cantaban a viva voz la canción ‘Ella’ de la cantante española Bebé. Además, la hija menor de Melissa y Abel Lobatón compartió un mensaje en sus redes sociales. “Por fuerte que sea la tormenta… recuerda: pasará”, se lee en la imagen compartida.

LE PUEDEN QUITAR A SUS HIJOS

“Allí está la madre ejemplar. Si tengo que quitarles a mis nietos, lo voy a hacer. Está involucrando a niños en temas de mayores”, tras estas declaraciones de la madre de Jefferson Farfán hacia Melissa Klug, el abogado Miguel Ángel Alegre, aseguró que es viable que Doña Charo tenga a su poder a los menores, pero la ‘Foquita’ debe probar que sus hijos están siendo mal cuidados.

“En principio él (Farfán) o de manera extensiva puede decir que su madre le va a brindar todo el apoyo cuando él no se encuentre. Es posible y es válido (…) Cuando la abuela dice ‘yo se los quitaría’, no necesariamente se lo puede quitar ella directamente. El padre podría accionar la variación de la tenencia por varios motivos: como la conducta o falta de cuidado (de Melissa Klug) para sus hijos, o mal ejemplo para sus hijos; otra causal para variar la tenencia es incumplir el régimen de visitas”, indicó el letrado.

PUNTEROS

Los audios ‘bomba’ que presentó la madre de la ‘Foquita’ en el programa “Día D”, fueron los más esperados del fin de semanada, y es que las candentes revelaciones de Doña Charo lideró en el rating del último domingo, obteniendo 17.8 de rating, mientras que “Cuarto Poder” alcanzó 11.2 y “Fútbol en América” tuvo 8 puntos de sintonía.

YAHAIARA SE PRONUNCIA

Luego de recibir todo el respaldo de Doña Charo, Yahaira Plasencia se pronunció sobre los enfrentamientos entre Melissa y Jefferson. “Yo no he hablado de nadie, yo di mi punto de vista. Lo mantengo y no voy a volver repetirlo, no me suma ni me resta, yo hablo de mi vida, de mis cosa y de mi carrera”, dijo.

En cuanto a la amenaza de la carta notarial de Melissa por haber hablado de sus hijos, la salsera comentó: “A mí no se me vino encima nadie, yo pienso que la gente saca sus propias conclusiones, yo estoy tranquila, todo está muy bien”.