Madre de Milett Figueroa la contradice sobre supuesto viaje con Tinelli ¿Con quién estuvo realmente Milett?

La reciente escapada de Milett Figueroa a Uruguay ha generado una gran cantidad rumores, en especial sobre su presunto viaje con Marcelo Tinelli, el famoso presentador argentino. Sin embargo, la situación ha tomado un giro inesperado con las contradicciones entre Milett y su madre, Doña Martha.

¿Qué dijo doña Martha?

Inicialmente, Milett Figueroa confirmó su visita a Uruguay el pasado fin de semana, pero desmintió rotundamente que hubiera viajado con Marcelo Tinelli. En su lugar, afirmó haber compartido el viaje con una «amiga».

Sin embargo, la versión de Milett no coincidió con la de su madre, Doña Martha, quien asegura que la actriz y modelo estuvo en Uruguay en compañía de su familia. Y no con una «amiga», como dijo la modelo.

“Sé que mi hija está muy bien protegida allá, tiene mucha familia, o sea tengo que estar explicando que yo tengo familia en Montevideo, tengo mucho familia, ella no tiene que por qué estar explicando: me fui con la prima, me fui con mi tío, a nadie le importa”, expresó a América Hoy.

Según Doña Martha, la familia de Milett reside en Montevideo, y la joven pasó tiempo con ellos durante su viaje a Uruguay. Esta afirmación trató de aclarar el hecho, pues no hay nada de malo en visitar a familiares en el extranjero.

Pero deja aún más dudas sobre con quién estuvo la modelo peruana: si estuvo con su familia, como dice doña Martha; si estuvo con su amiga, como dice Milett; o si estuvo con Marcelo Tinelli, como afirma la prensa argentina.

Mamá de Milett no se opone a la relación

La madre de Milett también ha dejado claro que no se opone a la relación de su hija con Marcelo Tinelli. En sus declaraciones, señaló que Milett es una persona libre y adulta, capaz de elegir con quién desea compartir su tiempo y vida.

Además, afirmó que si su hija es feliz, ella también lo será. Doña Martha dijo que Milett no tiene que rendir cuentas a nadie sobre su vida personal y que la relación con Tinelli es asunto suyo.

También, Doña Martha expresó que si en algún momento Milett decide compartir detalles sobre su situación sentimental, lo hará por voluntad propia.

“Cuando mi hija tenga algo, lo tendrá que decir porque él es libre, soltera y jamás, le ha quitado el marido ni el novio a nadie, ella ha ido a demostrar su talento, su baile ha hacer lo que le gusta, no ha ido a escoger a ver a quién me agarro ahora”, manifestó.

Este suceso ha dejado en claro que, más allá de las especulaciones, Milett Figueroa sigue siendo una figura pública que merece su espacio y privacidad. A pesar de las polémicas, su madre y ella piden respeto a sus asuntos privados. La confusión persiste sobre si viajó con amigos o con su familia o con Marcelo Tinelli, pero lo que queda claro es que Milett defiende su derecho a vivir su vida como mejor le parezca.