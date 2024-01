«A alistarse para la bendición de Dios», madre de Said Palao feliz con compromiso de su hijo y Ale Baigorria

Alejandra Baigorria y Said Palao finalmente se darán el SÍ ante el altar, después de una larga relación el chico reality decidió dar este importante paso y las madres de ambos influencers no dudaron en pronunciarse por esta noticia que ha alegrado ambas familias.

Como se sabe la ahora parejita de novios se fueron de vacaciones a Filipinas para disfrutar de sus cortas vacaciones, fue ahí donde le modelo aprovechó para sorprender a la ‘Rubia de Gamarra’.

Felices con la noticia

La madre de Said fue la primera en expresar su felicidad por esta noticia ya que en anteriores ocasiones había demostrado tener una buena relación con Alejandra Baigorria.

“Mi corazón está lleno de felicidad, hoy después de su llamada con la noticia. Disfruten su noviazgo y alistarse para la bendición de Dios”, escribió María Castro, madre de Said.

Por otro lado, la madre de Alejandra Baigorria, Verónica Alcalá, también se pronunció en sus redes tras enterarse del próximo matrimonio de su hija mayor.

”Hija de mi vida, Said, los amo, ya soy su suegra, me siento mega feliz por ustedes porque lograron conectarse para siempre. Amén”, agregó.

Como se sabe, ambas familias ya han compartido momentos juntos en anteriores ocasiones pues la relación de Ale y Said se encuentra bastante constituida y fuerte por lo que un matrimonio ya se veía venir.

Alejandra presume anillo

La empresaria y estrella de la TV no pudo contener su emoción y compartió abiertamente con sus seguidores lo que sintió en ese mágico instante. Con lágrimas y risas, Alejandra reveló lo que pasó por su mente.

«Estaba demasiado nerviosa, no sabía qué hacer, sentía algo en mi barriga. Me reía y lloraba al mismo tiempo. No se imaginan los sentimientos en ese momento», confesó Alejandra Baigorria.

La historia de amor entre Alejandra Baigorria y Said Palao se remonta al 2014 durante el reality «Combate», aunque en ese entonces ambos estaban ocupados con otras parejas. Fue en el 2020 que las cosas tomaron un giro y desde entonces, no se han separado. Alejandra compartió con todos nosotros imágenes de la pedida, donde Said eligió un lugar especial para hacer su pregunta.

En sus redes sociales, Baigorria dejó claro su amor: «Te amo, este lugar quedará en mi corazón por siempre. Nuestra historia, nuestro amor, nuestros tiempos. Te amo. Nunca sueltes mi mano». Las fotos mostraron a la ‘Rubia de Gamarra’ luciendo un anillo de compromiso que ha causado sensación entre sus fans.