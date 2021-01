Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Tremendo. El amor de los padres por los hijos es tan grande que harían cualquier cosa por ellos; incluso arriesgar su propia vida, pues están dispuestos a realizar cualquier sacrificio a favor de sus pequeños.

Eso es lo que hizo Rafaela Dantas, madre de 31 años, quien no dudo un segundo en poner en riesgo su vida para salvar la de su niño al encontrarse en una balacera. La mamita brasileña, quien se encuentra embarazada, estuvo cenando junto a su familia en una hamburguesería, pero ingresaron dos sujetos armados.

También te puede interesar: Británica se enamoró locamente de hombre de la Amazonía

Las cámaras de seguridad captaron todo lo ocurrido en el local de Recanto das Emas. Uno de los rateros entró al restaurante y comenzó a gritar lo que iba a pasar. El otro sujeto estaba cerca él portando una pistola.

A penas vio el arma, la madre se tiró al piso y, sin importarle el riesgo, cubrió a su hijo con su cuerpo para que no le pase nada, ya que no sabía si el delincuente iba a presionar el gatillo. Afortunadamente, los malhechores cogieron el dinero y se fueron sin disparar. No obstante, el gesto de la mamá dio la vuelta al mundo.

En una entrevista para un medio brasileño, Rafaela Dantas mencionó que solo tuvo una respuesta impulsiva, pues no planeó nada de lo que se ve en las imágenes.

“Lo primero que pensé fue en proteger a mi hijo. A los dos. El que hay en mi vientre también. Pero, gracias a Dios, todo salió bien, nadie resultó herido”, indicó la mamita.

También te puede interesar: ¡Le costó la vida! Joven murió infectado tras contagiarse por segunda vez