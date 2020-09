Madre que mató a sus dos hijos: «No quiero que sufran si yo no estoy»

Compartir Facebook

Una mujer asesinó a sus pequeños hijos de apenas 6 y 2 añitos en Argentina y, al ver esta macabra escena, la abuela llamó de inmediato al 911 . La razón de por qué esta madre lo hizo conmocionó al país entero y es que la se excusó en que se los quitarían de todos modos, así que no quería una vida sin ellos.

Celeste, la madre de 22 años, habría asfixiado a los menores con una almohada mientras dormían, debido a que aún permanecían echados en sus camas, pero con signos de asfixia.

Según indicó la abuela, su hija presenta antecedentes psiquiátricos graves. Una fuente de investigación indicó la abuela llamó al 911 y la asesina confesó el crimen de manera extraoficial.

“Cuando los efectivos llegaron a la casa se encontraron con la abuela que había llamado al 911 y a la presunta asesina. Se la detuvo inmediatamente porque habría confesado en declaración extraoficial ante la policía. Además, entregó una carta manuscrita donde confesaba el crimen y hacía alusión a una presunta violencia de género sufrida por su expareja de nombre Walter”, mencionó.

La madre tenía una explicación bastante larga escrita en una carta en donde resaltaba que no hubiera podido estar sin sus hijos.

“Yo quería estar con mis hijos para siempre, pero ustedes me los iban a sacar y yo no quiero que mis hijos sufran humillaciones ni violaciones, decepción y vivan con odio por mi culpa porque no supe qué decir en el momento que tenía que hablar de Walter. Mis hijos me dieron un amor inexplicable y yo los amo y no quiero que ellos sufran si yo no estoy”, inició.

«QUERÍA QUE VIVAMOS JUNTOS Y FELICES»

Por otro lado, añadió que ella habría sido víctima de abuso de Walter, por lo que la Policía averiguaría qué fue lo que ocurrió realmente.

«Perdónenme, yo los quise mucho y quería que vivamos todos juntos y en paz. Pero en esta vida en la tierra. Yo no puede reaccionar a tiempo y hablar como una mujer adulta por mis hijos. Los amo profundamente con todo mi corazón, perdóname por no estar con vos, por no cuidarte y ayudarte con tus estudios, te amo”, culminó.

