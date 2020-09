Madre que mató a sus hijos de 6 y 2 años deja aterradora carta

Compartir Facebook

Una horrenda carta fue la que dejó esta madre de tan solo 22 años, luego de que asesinara a sus dos hijos menor de edad dentro de su propia casa, se sabe que la mujer tenía antecedentes psiquiátricos graves.

La abuela de los menores fue hacia la habitación de los pequeños a despertarlos, sin imaginar con la escena que se encontraría. De acuerdo a hipótesis es que los habría asfixiado con una almohada.

Esta hipótesis, fue presentada por la policía, quienes al llegar al domicilio arrestaron a la madre, quien al presentarse entregó una carta a las autoridades para tener más información del caso.

Un testigo de la investigación indicó que los efectivos llegaron a la casa luego de que llamaran al 911 y detuvieron a la supuesta asesina quien habría hecho una declaración extraoficial ante la policía.

En la carta en la que la mujer habría entregado dice: “Yo quería estar con mis hijos para siempre pero ustedes me los iban a sacar y yo no quiero que mis hijos sufran humillaciones ni violaciones, decepción y vivan con odio por mi culpa porque no supe qué decir en el momento que tenía que hablar de Walter. Mis hijos me dieron un amor inexplicable y yo los amo y no quiero que ellos sufran si yo no estoy”.

Pero como eso no fue suficiente también escribió palabras de perdón para su familia: “Perdónenme yo los quise mucho y quería que vivamos todos juntos y en paz. Pero en esta vida en la tierra. Yo no puede reaccionar a tiempo y hablar como una mujer adulta por mis hijos. Los amo profundamente con todo mi corazón, perdoname por no estar con vos, por no cuidarte y ayudarte con tus estudios, te amo”.

El lamentable hecho sucedió en Argetnina y se comenzará con la investigación para conocer más a fondo los detalles de este caso que ha conmocionado al mundo.

