Madre recibe críticas por tatuar a su hijo de meses: “me dicen que lo crío como matón”

Si es cierto que cada madre sabe como criar a su hijo y cada una tiene métodos distintos para hacerlo, sin embargo, a veces hay cuestiones que pueden ser duramente criticables porque pueden poner en riesgo la vida de los chiquillos.

Eso es lo que parece ocurrir con Shamekia Morris, una diseñadora de moda de West Palm Beach, Florida, Estados Unidos, quien se ha hecho conocida recientemente en redes sociales por ponerle tatuajes temporales a su hijo Treylin, desde que solo tenía 6 meses de edad.

Pero no han sido uno par de ellos, sino que le ha tatuado el cuerpo completamente al pequeño. Estas fotografías no han tardado en recorrer todo internet y muchos critican a la madre, pero ella no oculta su pasión por los tatuajes ni tampoco se arrepiente.

“Recibo muchas reacciones violentas, la gente dice que estoy criando a mi hijo como un ‘gángster‘, un ‘matón’, que no están acostumbrados a ver a un bebé con tatuajes”, comentó Shamekia.

“Cuando tenía 8 meses de embarazo hice una sesión fotgráfica con mis hermanos en una tienda de tatuajes. (Desde entonces) me intimidaron en las redes sociales. Todos los comentarios eran negativos, la gente decía que mi bebé iba a nacer con un montón de tatuajes. Va a tener veneno en la piel. Fue loco”, recordó la madre.

Aunque se trate de tatuajes falsos, las críticas hacia ella no han parado. Muchos afirman que está llevando a su hijo por el mal camino, aunque el pequeño no entienda nada de lo que hacen con su cuerpo y específicamente con su piel.

“La reacción ha sido horrible. Me hiere los sentimientos porque sé que no soy una mala madre y me llaman todo tipo de nombres. Es una locura. Para las personas que me juzgan, no me importa porque este es un estilo de vida que disfrutamos“, continuó.

